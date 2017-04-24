Лавров: Россия повлияет на Донецк и Луганск для выполнения "Минска-2"

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Москва будет влиять на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики для выполнения ими минских соглашений по урегулированию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.