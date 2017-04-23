Путин обсудит с Матвиенко и Володиным противодействие коррупции 24 апреля

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 апреля в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург проведет встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где будут обсуждаться вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что президент РФ в Петербурге встретится с членами Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ.

"На встрече с участием сопредседателей – Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина – основными темами обсуждения станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования осуществления парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях и основные направления совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики", — говорится в сообщении.