Лавров напомнил Тиллерсону о необходимости возвращения дипсобственности РФ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора указал госсекретарю США Рексу Тиллерсону на необходимость возвращения незаконно изъятой администрацией бывшего президента Барака Обамы дипломатической собственности РФ в США, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Лавров вновь акцентировал требование о возвращении незаконно изъятой Администрацией Б. Обамы российской дипломатической собственности в США", — говорится в сообщении.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов.