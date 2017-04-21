"Сборище мошенников". В Крыму посоветовали разогнать МИД Украины

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МИД Украины следует отправить в отставку, так как заявления ведомства дискредитируют страну, сказал вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский, комментируя ноту протеста против проведения Ялтинского форума, которую Киев направил Москве. Об этом сообщает "Крыминформ".

Украинское внешнеполитическое ведомство, по его мнению, не имеет права выставлять такие требования. "Кто они такие? Это просто сборище мошенников, негодяев, предателей, которые своими действиями разрушили когда-то, в общем-то, неплохую страну, неплохое государство. Поэтому вести с ними какой-то диалог, прислушиваться и, главное, как-то серьезно реагировать на то, что они говорят, — это, прежде всего, дискредитировать самих себя", — отметил Полонский в кулуарах форума.

Он подчеркнул, что единственным выходом из этой ситуации для украинской стороны является отставка чиновников, которые делают такие заявления.

"Пока эти люди находятся у власти, именно их нахождение у власти и те действия, которые они предпринимают, и есть главная угроза суверенитету остатков украинского государства", — сказал крымский вице-премьер. Он добавил, что демарш МИД Украины дискредитирует всю страну.

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство направило России ноту протеста в связи с проведением в Крыму форума, назвав это нарушением государственного суверенитета и международного права. Киев потребовал прекратить проведение каких-либо мероприятия на полуострове без согласования властей Украины. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что "важно понимать цену подобного рода документов".

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие представители 46 стран.

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