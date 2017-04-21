Эксперты призвали уточнить поправки об отказе от открепительных на выборах

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Члены экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России предложили по нескольким направлениям доработать законопроект, предполагающий отмену использования открепительных удостоверений в ходе выборов, чтобы исключить возможность многократного голосования.
Члены экспертно-консультационной группы отмечают, что нововведение может способствовать реализации избирательных прав граждан, проживающих не по месту регистрации.
"Однако данное предложение нуждается в более подробном законодательном регулировании, которое позволит исключить негативные эффекты, в том числе многократное голосование. В связи с этим мы предлагаем доработать законопроект", — говорится в заявлении членов экспертной группы Андрея Бузина и Аркадия Любарева, опубликованном на сайте ЦИК в пятницу.
По их мнению, в законе необходимо определить период и способы подачи заявлений, а также указать общий порядок работы избирательных комиссий с заявлением, определив, в каком случае избирателю может быть отказано в удовлетворении заявления. Эксперты также предлагают обеспечить возможность выбора для избирателей, чтобы они могли подавать заявления как в избирательные комиссии, так и дистанционно через интернет. Кроме того, требуется оперативная и доступная для всех граждан публикация данных по избирательным участкам о включении и исключении избирателей, отмечают они.
Универсальные участки
Говоря о предложении создать "универсальные" избирательные участки, где могли бы голосовать избиратели, не подавшие вовремя заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, эксперты предупредили о возможных рисках нарушений.
"Это предложение даст возможность реализовать избирательные права забывчивым или сильно загруженным делами гражданам, однако оно таит и серьезные опасности манипуляций. Поэтому, если все же будет принято решение о создании таких участков, порядок их образования и порядок голосования на них должны быть тщательно прописаны в законе", — убеждены члены экспертной группы.
Порядок подачи заявления о голосовании по месту нахождения должен распространяться и на граждан, находящихся в больницах, санаториях, следственных изоляторах, за рубежом, и на граждан, не имеющих места жительства в пределах России, уточняют эксперты. Это, по их словам, также требует внесения некоторых изменений в законодательство.
Также, по их мнению, следует предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях или даже в Уголовном кодексе ужесточение наказания за принуждение граждан к голосованию.
Кроме того эксперты предлагают распространить предусмотренные законопроектами нормы, касающиеся упрощения работы наблюдателей, на все уровни выборов, а не только на выборы президента. Аналогично для всех выборов члены экспертной группы предлагают предусмотреть и положения, связанные с видеонаблюдением на избирательных участках. "Считаем, что видеонаблюдение следует осуществлять также в вышестоящих комиссиях, которые принимают и суммируют протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования", — отмечают эксперты.