Эксперты призвали уточнить поправки об отказе от открепительных на выборах

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Члены экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России предложили по нескольким направлениям доработать законопроект, предполагающий отмену использования открепительных удостоверений в ходе выборов, чтобы исключить возможность многократного голосования.

Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов с поправками в избирательное законодательство. Предлагается, в том числе, исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ, упростив гражданам возможность голосовать по месту фактического пребывания. Сейчас для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо заранее взять открепительное удостоверение. Предполагается, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, могут быть включены в список избирателей по месту пребывания на основании заявления.

Члены экспертно-консультационной группы отмечают, что нововведение может способствовать реализации избирательных прав граждан, проживающих не по месту регистрации.

"Однако данное предложение нуждается в более подробном законодательном регулировании, которое позволит исключить негативные эффекты, в том числе многократное голосование. В связи с этим мы предлагаем доработать законопроект", — говорится в заявлении членов экспертной группы Андрея Бузина и Аркадия Любарева, опубликованном на сайте ЦИК в пятницу.

По их мнению, в законе необходимо определить период и способы подачи заявлений, а также указать общий порядок работы избирательных комиссий с заявлением, определив, в каком случае избирателю может быть отказано в удовлетворении заявления. Эксперты также предлагают обеспечить возможность выбора для избирателей, чтобы они могли подавать заявления как в избирательные комиссии, так и дистанционно через интернет. Кроме того, требуется оперативная и доступная для всех граждан публикация данных по избирательным участкам о включении и исключении избирателей, отмечают они.

Универсальные участки

Говоря о предложении создать "универсальные" избирательные участки, где могли бы голосовать избиратели, не подавшие вовремя заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, эксперты предупредили о возможных рисках нарушений.

"Это предложение даст возможность реализовать избирательные права забывчивым или сильно загруженным делами гражданам, однако оно таит и серьезные опасности манипуляций. Поэтому, если все же будет принято решение о создании таких участков, порядок их образования и порядок голосования на них должны быть тщательно прописаны в законе", — убеждены члены экспертной группы.

Чтобы избежать многократного голосования такие "универсальные" участки должны быть соединены в единую сеть, позволяющую создавать единый список проголосовавших избирателей, подчеркивают они. "Однако при этом сохранится возможность двойного голосования – на "универсальном" участке и по месту жительства. Во избежание такого двойного голосования на "универсальных" участках не должно разрешаться голосование избирателей, место жительства которых находится в транспортной доступности от этого участка", — говорится в заявлении.

Порядок подачи заявления о голосовании по месту нахождения должен распространяться и на граждан, находящихся в больницах, санаториях, следственных изоляторах, за рубежом, и на граждан, не имеющих места жительства в пределах России, уточняют эксперты. Это, по их словам, также требует внесения некоторых изменений в законодательство.

Также, по их мнению, следует предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях или даже в Уголовном кодексе ужесточение наказания за принуждение граждан к голосованию.

Кроме того эксперты предлагают распространить предусмотренные законопроектами нормы, касающиеся упрощения работы наблюдателей, на все уровни выборов, а не только на выборы президента. Аналогично для всех выборов члены экспертной группы предлагают предусмотреть и положения, связанные с видеонаблюдением на избирательных участках. "Считаем, что видеонаблюдение следует осуществлять также в вышестоящих комиссиях, которые принимают и суммируют протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования", — отмечают эксперты.