США
21.0421 апреля18:16МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Эксперты призвали уточнить поправки об отказе от открепительных на выборах

18:1321.04.2017
0100
© Николай КорешковЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фотоЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фото
© Николай Корешков

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Члены экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России предложили по нескольким направлениям доработать законопроект, предполагающий отмену использования открепительных удостоверений в ходе выборов, чтобы исключить возможность многократного голосования.

Выборы президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участков больше, волокиты меньше: выборы 2018 года пройдут по-новому
Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов с поправками в избирательное законодательство. Предлагается, в том числе, исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ, упростив гражданам возможность голосовать по месту фактического пребывания. Сейчас для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо заранее взять открепительное удостоверение. Предполагается, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, могут быть включены в список избирателей по месту пребывания на основании заявления.

Члены экспертно-консультационной группы отмечают, что нововведение может способствовать реализации избирательных прав граждан, проживающих не по месту регистрации.

"Однако данное предложение нуждается в более подробном законодательном регулировании, которое позволит исключить негативные эффекты, в том числе многократное голосование. В связи с этим мы предлагаем доработать законопроект", — говорится в заявлении членов экспертной группы Андрея Бузина и Аркадия Любарева, опубликованном на сайте ЦИК в пятницу.

По их мнению, в законе необходимо определить период и способы подачи заявлений, а также указать общий порядок работы избирательных комиссий с заявлением, определив, в каком случае избирателю может быть отказано в удовлетворении заявления. Эксперты также предлагают обеспечить возможность выбора для избирателей, чтобы они могли подавать заявления как в избирательные комиссии, так и дистанционно через интернет. Кроме того, требуется оперативная и доступная для всех граждан публикация данных по избирательным участкам о включении и исключении избирателей, отмечают они.

Универсальные участки

Говоря о предложении создать "универсальные" избирательные участки, где могли бы голосовать избиратели, не подавшие вовремя заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, эксперты предупредили о возможных рисках нарушений.

"Это предложение даст возможность реализовать избирательные права забывчивым или сильно загруженным делами гражданам, однако оно таит и серьезные опасности манипуляций. Поэтому, если все же будет принято решение о создании таких участков, порядок их образования и порядок голосования на них должны быть тщательно прописаны в законе", — убеждены члены экспертной группы.

Предварительное голосование за кандидатов от партии Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ЕР предложила оппонентам отбирать кандидатов на выборы с помощью праймериз
Чтобы избежать многократного голосования такие "универсальные" участки должны быть соединены в единую сеть, позволяющую создавать единый список проголосовавших избирателей, подчеркивают они. "Однако при этом сохранится возможность двойного голосования – на "универсальном" участке и по месту жительства. Во избежание такого двойного голосования на "универсальных" участках не должно разрешаться голосование избирателей, место жительства которых находится в транспортной доступности от этого участка", — говорится в заявлении.

Порядок подачи заявления о голосовании по месту нахождения должен распространяться и на граждан, находящихся в больницах, санаториях, следственных изоляторах, за рубежом, и на граждан, не имеющих места жительства в пределах России, уточняют эксперты. Это, по их словам, также требует внесения некоторых изменений в законодательство.

Также, по их мнению, следует предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях или даже в Уголовном кодексе ужесточение наказания за принуждение граждан к голосованию.

Кроме того эксперты предлагают распространить предусмотренные законопроектами нормы, касающиеся упрощения работы наблюдателей, на все уровни выборов, а не только на выборы президента. Аналогично для всех выборов члены экспертной группы предлагают предусмотреть и положения, связанные с видеонаблюдением на избирательных участках. "Считаем, что видеонаблюдение следует осуществлять также в вышестоящих комиссиях, которые принимают и суммируют протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования", — отмечают эксперты.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена