Россия готова к полноценному возобновлению взаимодействия с ЕС

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия готова к полноценному возобновлению взаимодействия с Евросоюзом и поддержанию каналов сотрудничества в разных сферах, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что отношения России и ЕС переживают непростой период. "Основным раздражителем остается ставка ЕС на продолжение санкционного давления на Россию. Активно подогреваются русофобские настроения в Евросоюзе, звучат безосновательные обвинения в наш адрес в стремлении ослабить ЕС и повлиять на исход выборов в ряде стран-членов", — говорится в комментарии.

"Готовы к полноценному возобновлению и активному поддержанию каналов взаимодействия с ЕС в различных сферах", — подчеркивается в сообщении.

Российская сторона "исходит из необходимости преодоления имеющихся разногласий" и заинтересована в "стабильном, устойчивом, предсказуемом и независимом Евросоюзе, остающемся нашим ключевым торгово-экономическим партнером (на его долю приходится почти 45% внешней торговли России)".