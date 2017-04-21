Карасин о нотах Киева по Крыму: важно понимать цену таким документам

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе на последнюю — о проведении экономического форума в Ялте, важно понимать цену подобным документам, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Накануне МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который проходит с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 гостей из 46 стран.

"По-моему, на эти ноты протеста надо спокойно реагировать, они имитируют политическую активность, ну а мы делаем свое дело. Поэтому, соблюдая весь дипломатический политес, тем не менее, важно понимать цену подобного рода документов", — заявил Карасин.

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