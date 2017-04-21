В Кремле прокомментировали сообщения о "преемнике Путина"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода для проверки сообщений о том, что сенатор Франц Клинцевич якобы говорил о "принятом" решении, что спикер Госдумы Вячеслав Володин станет следующим президентом РФ.

Ранее представитель общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на многочисленные претензии и организацию проверок со стороны сенатора Франца Клинцевича, который в своем письме якобы указал на спикера ГД Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ. Путин в ответ заявлял, что преемника президента РФ может определить только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой.

"Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более, что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков. Тут все предельно ясно", — сказал Песков.