Путин обсудил с членами Совбеза события в Париже, киберпреступность и Сирию

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, главы МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин и секретарь совета Николай Патрушев.

"Состоялся детальный разговор по актуальным вопросам социально-экономического развития России, участники совещания осудили вчерашнее нападение на полицейских в Париже, выразили соболезнования французам в этой связи. Отмечалось безальтернативность международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом", — сказал Песков.

"Кроме того, в ходе совещания фигурировала тема борьбы с киберпреступностью, затрагивались также международные региональные проблемы, включая Сирии", — добавил он.