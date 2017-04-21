ГД приняла закон об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон, который устанавливает обязанность врио глав российских регионов сообщать о доходах и имуществе.

"Проектом федерального закона… предлагается распространить обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, на временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к закону.

Согласно документу, врио губернаторов обязаны "предоставить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" — в течение 15 дней со дня назначения на должность.

Авторы закона указывают, что эти сведения подлежат размещению на официальных сайтах региональных властей и предоставлению СМИ для опубликования в связи с их запросами.