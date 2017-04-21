Кудрин назвал необходимые условия для реформы госуправления

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Перестройка госуправления требует большей открытости правительства. Такую точку зрения высказал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме в пятницу.

"Чтобы начать перестраивать государственное управление, нужно открыть данные, нужно стать открытым правительством, которым мы не стали", — сказал он.

По словам Кудрина, государственное управление сегодня неспособно сконцентрироваться и исполнить поставленные задачи.

Экс-глава Минфина РФ ранее неоднократно называл низкое качество госуправления одной из основных проблем российской экономики. Так, на инвестфоруме в Сочи в сентябре прошлого года он предлагал внедрить жесткий контроль над выполнением ключевых целей и индикаторов ФЦП, что, в частности, должно помочь повысить эффективность госаппарата.