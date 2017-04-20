Матвиенко предложила дать Совфеду право вето при обсуждении важных законов

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила использовать право вето при рассмотрении важных законов, что могло бы поднять вес верхней палаты российского парламента.

"Возможно, при рассмотрении наиболее важных законов следует внедрить механизм так называемого отлагательного вето", — сказала спикер на заседании научно-экспертного Совета в четверг.

По ее словам, такой подход применяется, например, в Великобритании, "в тех случаях, когда верхняя палата не намерена полностью отвергать принятый нижней палатой закон, но желает привлечь к нему особое внимание общества". После возможных корректировок верхняя палата может вернуться к рассмотрению закона и одобрить его, уточнила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Федеральное собрание РФ состоит из двух палат, и "если мы хотим поднять вес верхней палаты в государственной системе органов власти, это, на мой взгляд, было бы эффективным инструментом".