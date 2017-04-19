Белгородский губернатор будет переизбираться на новый срок

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил губернатору Белгородской области Евгению Савченко переизбираться на следующий срок.

В среду Путин принял руководителя региона в Кремле.

"У вас заканчивается срок?" — спросил Путин губернатора.

"Да, в сентябре очередной срок. Если будет на то ваше разрешение, я готов продолжить работу", — подтвердил Савченко.

"Вы – человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас. Вопрос юридический, как нам поступить, я имею в виду, когда у вас заканчивается срок", — уточнил Путин.

"В октябре, а выборы – в сентябре", — сказал Савченко.

"Все, значит, ничего не мешает, главное, чтобы мы с вами исходили из сути дела. А суть в том, чтобы работать хорошо. А как там организовать юридическую и техническую стороны, мы с вами договоримся", — поддержал его Путин.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, полномочия Савченко истекают 10 сентября, фактически за некоторое время до выборов. Но принимать участие в выборах, не складывая с себя полномочий, он может только с разрешения главы государства.