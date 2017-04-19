Медведев ответил на критику правительства в Госдуме

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что критика работы правительства должна присутствовать, однако всем недовольным и готовым "порулить" стоит предлагать свои рецепты.

"Сергей Михайлович Миронов, когда критиковал правительство, а правительство, в общем, очевидно, нужно критиковать, в определенных ситуациях, во всяком случае, сказал о том, что мы боимся слова "кризис". Ну помилуйте! Кто ж его боится? Мы открыто об этом говорим", — сказал он, комментируя выступления лидеров думских фракций.

Медведев напомнил, что внешние условия для России остались неизменными. "У нас есть масса позитивных показателей. Ну так давайте на землю опустимся. А мы в каких условиях живем? Финансы закрыты. Блокада. Нефть упала в два раза. Вы это все забыли? Ничего не изменилось. Давайте так: дайте универсальный рецепт, если порулить готовы, что делать дальше, деньги найдите дополнительные", — заявил премьер.

Он подчеркнул, что просто так эти разговоры никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры.

В среду лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил на пленарном заседании по итогам отчета правительства в Госдуме, что оценивает работу кабмина как неудовлетворительную; по его словам, необходимо менять экономический курс, необходимо менять курс работы правительства.