Медведев напомнил Зюганову, что Кудрин больше не работает в правительстве

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, что Алексей Кудрин больше не работает в правительстве, и попросил "все не валить на конкретных людей".

Зюганов традиционно раскритиковал работу кабмина, заявив, что он работает "очень слабенько". По словам лидера КПРФ, если в правительстве "будут сидеть (экс-министр финансов Алексей) Кудрин и ему подобные, мы просто обвалимся".

"Одну поправку я хотел бы все же внести в то, что было сказано лидером коммунистической партии. Геннадий Андреевич, Кудрин не работает в правительстве Российской Федерации. Хотя Вы сказали: "Выгоните Кудрина", но его нет в нашем правительстве. Алексей Леонидович занимается другими делами. Сейчас 2017 год", — сказал Медведев.

"Какая-то преемственность подходов она может быть, но, тем не менее, давайте не будем все валить на конкретных людей", — добавил премьер.

Кудрин ранее занимал пост заместителя председателя правительства РФ — министра финансов РФ, 26 сентября 2011 года указом президента РФ освобожден от занимаемой должности.