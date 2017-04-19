Медведев ответил на критику Зюганова

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова заявил, что макроэкономика в России в порядке, и страну с таким маленьким долгом надо еще поискать.

Лидер коммунистов традиционно выступил с критикой экономической политики правительства.

"Вот Геннадий Андреевич говорил о макроэкономических показателях. Ну, наверное, не все так просто. Но я все-таки хотел бы еще раз акцентировать внимание всех, и наших коллег и в коммунистической партии, на том, что макроэкономика в нашей стране находится в порядке. Это действительно заслуга и Центрального банка, и финансово-экономического блока правительства", — сказал Медведев, комментируя выступления лидеров думских фракций.

Медведев напомнил, что у России очень небольшой внутренний и внешний долг. "Вы про долг говорили. Ну, найдите еще страну, где такой небольшой внутренний и внешний долг, как наша. Таких стран почти нет. У нас очень низкий уровень долговой нагрузки", — сказал он.

"И еще одну вещь абсолютно точно сказал Геннадий Андреевич Зюганов. Гляньте на Украину. Это очень правильные слова", — добавил Медведев.

Премьер-министр в среду выступил с ежегодном отчетом правительства в Госдуме и ответил на вопросы депутатов.