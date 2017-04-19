Думская фракция ЕР считает работу правительства эффективной

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Думская фракция "Единая Россия" оценила работу правительства в 2016 году как "достаточно эффективную", заявил по итогам отчета кабмина руководитель фракции ЕР Владимир Васильев.
"Позиция фракции "Единая Россия", моих коллег, едина. Мы считаем, что правительство в непростых условиях сработало достаточно эффективно, обеспечив выполнение обязательств государства перед людьми и заложив основу для дальнейшего развития нашей страны", — сказал Васильев.
Он выразил надежду, что в текущем году России удастся прийти к устойчивому росту национальной экономики. "Основы для этого заложены, как вытекает из вашего доклада. Наша фракция готова работать в этом направлении с правительством и для этого просим вас ставить с правительством более амбициозные задачи, как их ставит президент", — сказал Васильев, обращаясь к Медведеву.
"Это сделает систему более прозрачной и позволит всем депутатам, представляющим те или иные регионы, но не только тем, которые входят в состав трёхсторонней комиссии, участвовать в обсуждении и принятии соответствующих решений. Регионы будут получать информацию об объемах финансирования не в марте-апреле текущего бюджетного года, как это происходит сейчас, а в ноябре предшествующего", — сказал Васильев.
Он отметил, что в этом случае возрастет количество поправок, подаваемых ко второму и третьему чтению бюджета, но депутаты фракции считают, что такое решение будет серьезным шагом на пути создания открытого и понятного бюджета, как для федерального центра, так и для регионов.
Он подчеркнул, что это ситуация, когда те или иные министерства вместо того, чтобы выносить свои законопроекты на обсуждение правительства, на общественное обсуждение, пытаются в обход добиться их принятия через отдельных депутатов различных фракций. "С ведомственным лоббизмом и нам, и правительству вместе нужно бороться самым жестким образом", — отметил парламентарий.