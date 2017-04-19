Думская фракция ЕР считает работу правительства эффективной

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Думская фракция "Единая Россия" оценила работу правительства в 2016 году как "достаточно эффективную", заявил по итогам отчета кабмина руководитель фракции ЕР Владимир Васильев.

"Позиция фракции "Единая Россия", моих коллег, едина. Мы считаем, что правительство в непростых условиях сработало достаточно эффективно, обеспечив выполнение обязательств государства перед людьми и заложив основу для дальнейшего развития нашей страны", — сказал Васильев.

Он выразил надежду, что в текущем году России удастся прийти к устойчивому росту национальной экономики. "Основы для этого заложены, как вытекает из вашего доклада. Наша фракция готова работать в этом направлении с правительством и для этого просим вас ставить с правительством более амбициозные задачи, как их ставит президент", — сказал Васильев, обращаясь к Медведеву.

Кроме того, руководитель думской фракции выразил позицию о том, что все вопросы, связанные с финансированием регионов в рамках межбюджетных отношений, должны решаться не на трехсторонней комиссии и не ведомственными актами, а приниматься в зале пленарных заседаний Госдумы, обсуждаться в Совете Федерации и утверждаться президентом в федеральном законе о бюджете.

"Это сделает систему более прозрачной и позволит всем депутатам, представляющим те или иные регионы, но не только тем, которые входят в состав трёхсторонней комиссии, участвовать в обсуждении и принятии соответствующих решений. Регионы будут получать информацию об объемах финансирования не в марте-апреле текущего бюджетного года, как это происходит сейчас, а в ноябре предшествующего", — сказал Васильев.

Он отметил, что в этом случае возрастет количество поправок, подаваемых ко второму и третьему чтению бюджета, но депутаты фракции считают, что такое решение будет серьезным шагом на пути создания открытого и понятного бюджета, как для федерального центра, так и для регионов.

Васильев напомнил, что на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий жильцам при оплате общедомовых нужд переходить от нормативов к показаниям общедомовых счетчиков. "В данном случае мы фактически исправили ошибку, допущенную восемь месяцев назад, которая вместе с постановлением правительства от 26 декабря 2016 года привела к резкому завышению стоимости жилищно-коммунальных услуг, недовольству людей, нарушению принципов справедливости и поощрению бесхозяйственности. Примеры подобных ошибок, к сожалению, не единичны. И виной тому ведомственный лоббизм, в противостоянии которому вы, Дмитрий Анатольевич, нас поддерживаете", — сказал руководитель фракции.

Он подчеркнул, что это ситуация, когда те или иные министерства вместо того, чтобы выносить свои законопроекты на обсуждение правительства, на общественное обсуждение, пытаются в обход добиться их принятия через отдельных депутатов различных фракций. "С ведомственным лоббизмом и нам, и правительству вместе нужно бороться самым жестким образом", — отметил парламентарий.