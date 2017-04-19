Facebook отказался блокировать лжестраницы российских посольств

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В сети Facebook появились фальшивые аккаунты страниц посольств РФ в Чехии и Словакии, администрация соцсети отказалась их заблокировать, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последнее время участились случаи создания фейковых страниц российских загранучреждний в социальных сетях, в частности, в Фейсбуке. Такого рода фальшивые страницы появились у наших посольств в Чехии и Словакии", — сказала Захарова, добавив, что с этих страниц распространяются провокационные и вводящие в заблуждение пользователей материалы.

По ее словам, сообщения пишутся на резонансные темы. "Профессиональный уровень ведения этих лжеаккаунтов весьма высок", — подчеркнула Захарова.

"Вместо того чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, администрация, модераторы сделали все наоборот. Социальная сеть Фейсбук заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив при этом поддельный аккаунт, созданный неизвестными киберзлоумышленниками", — заключила она.