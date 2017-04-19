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Политика

Медведев отчитался о работе правительства

12:5419.04.2017
(обновлено: 13:12 19.04.2017)
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Во время ежегодного отчета правительства перед Государственной Думой премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о прогрессе российской экономики, перспективах работы в условиях санкций и низких цен на нефть, а также призвал не превращать президентские выборы в "войну".

Об экономике

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом правительства РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Прогресс российской экономики признают даже "за океаном", заявил Медведев
Как отметил премьер, несмотря на то, что  2016 год прошел в режиме жесткой экономии ресурсов, он стал "годом осознанных возможностей".

"В политике — при всем внешнем давлении — мы по-новому осознали возможности не только ему противостоять, но и наступать в продвижении своих интересов. В экономике — мы по-новому осознали возможности не только просто ситуативно отвечать на кризисные явления, но и создавать новые источники роста", — сказал Медведев, выступая с отчетом.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"(Санкции), по всей вероятности, уже надолго… И нефть была дешевой. И это все осталось. Но мы научились использовать ситуацию, когда вступили в конкурентную борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынке. Сегодня никакие вызовы нас уже не пугают. Наоборот — дают стимул развиваться", — заявил Медведев.

По словам главы правительства, прогресс российской экономики видят даже те, "кого трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране".

О бюджете и зарплатах

"Еще недавно наш бюджет с учетом трат Резервного фонда более чем на две трети зависел от продажи нефти и газа. Сейчас ситуация изменилась: доходы бюджета от других отраслей составляют более половины", — отметил Медведев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Медведев отметил снижение зависимости бюджета от продаж нефти и газа
"В первом квартале этого года несырьевые доходы составили почти 60% (58,2) всех доходов федерального бюджета", — подчеркнул он.

В числе первоочередных задач власти Медведев назвал повышение зарплат россиян, в частности, работников образования, здравоохранения и культуры.

"Экономическая ситуация последних лет сказалась на них негативно. Зарплаты в стране — невысокие. И мы предпринимаем усилия для того, чтобы исправить ситуацию. Ищем дополнительные ресурсы, чтобы помочь тем, кто зарабатывает мало", — сказал глава правительства.

"С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7 тысяч 800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Об этом спрашивали коллеги из "Единой России", — добавил Медведев.

Он также пообещал, что власти не будут повышать налоги в 2017 году.

"Несколько лет назад было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги мы повышать не планируем. Просил бы вас, уважаемые депутаты, нас в этом поддержать", — сказал он.

О политике

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями потребительских и деловых общественных организаций Новгородской области. Великий Новгород, 18 апреля 2017
© РИА Новости. Максим Блинов
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Главным политическим событием 2016 года Медведев назвал парламентские выборы.

"Единый день голосования определил стратегический курс России на ближайший политический цикл. Он показал, что важнее всего в работе власти для граждан нашей страны — это последовательность и ответственность за принимаемые решения, способность слышать и выполнять обещанное, побеждать честно и чисто", — отметил премьер.

По его словам, люди проголосовали как за стабильность в стране, так и за ее развитие.

"За то, чтобы мы сделали все, чтобы людям жилось лучше. Чтобы успех действительно стал нормой жизни в нашей стране. В этом главный политический запрос обществу сегодня. Я уверен, что этот запрос сохранится и в этой предстоящей президентской кампании", — подчеркнул Медведев.

Отдельно Медведев остановился на президентских выборах, которые пройдут в России весной 2018 года. Он призвал депутатов не превращать избирательную кампанию в "войну".

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 17 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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"Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить время еще и на популизм, на спекуляции, раздувать пустые конфликты — от этого выиграют только те, кого вообще вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну", — отметил премьер.

При этом он подчеркнул, что все разногласия и споры должны быть посвящены только одному — развитию страны.

О сотрудничестве правительства и парламента

Выступая перед депутатами, Медведев заявил, что в 2016 году нижняя палата парламента рассмотрела и приняла 284 правительственных закона.

"Новый состав парламента после выборов сразу включился в работу. За осеннюю сессию был одобрен 91 законопроект правительства. И сейчас на разных стадиях рассмотрения депутатами находится еще свыше 270", — подчеркнул премьер.

Выборы президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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"Прошу депутатов активнее заниматься этими и другими важными законопроектами. От того, насколько слаженно мы с вами работаем, действительно зависит во многом, как живут граждане нашей страны", — добавил он.

По его словам, итоги 2016 года — это общий результат правительства и Госдумы.

"Хороший, очень плотный уровень взаимодействия сохраняется и с обновленной Думой. Это стало понятно за время первой осенней сессии. И я хотел бы искренне поблагодарить депутатов и прошлого, и нынешнего созывов за совместную работу", — подчеркнул премьер.

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