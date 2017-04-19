Медведев попросил депутатов Госдумы активнее заниматься законопроектами

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ, глава правительства Дмитрий Медведев попросил депутатов Госдумы активнее заниматься важными законопроектами.

Представляя в нижней палате парламента отчет правительства за прошедший год, премьер отметил, что всего за 2016 год Госдума рассмотрела и приняла 284 правительственных закона.

"Новый состав парламента после выборов сразу включился в работу. За осеннюю сессию был одобрен 91 законопроект правительства. И сейчас на разных стадиях рассмотрения депутатами находится еще свыше 270", — подчеркнул он.

"Прошу депутатов активнее заниматься этими и другими важными законопроектами. От того, насколько слаженно мы с вами работаем, действительно зависит во многом, как живут граждане нашей страны", — отметил Медведев.

По его словам, итоги 2016 года — это общий результат правительства и Госдумы. "Хороший, очень плотный уровень взаимодействия сохраняется и с обновленной Думой. Это стало понятно за время первой осенней сессии. И я хотел бы искренне поблагодарить депутатов и прошлого, и нынешнего созывов за совместную работу", — сказал премьер.

Он напомнил, что по просьбе депутатов был изменен формат отчета правительства. "Основной акцент решили сделать на ответах, на дискуссии. В докладе я коротко остановлюсь на основных итогах года", — пояснил он.