В Госдуме предложили оценить вмешательство США в дела России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава комитета по информационной политике Леонид Левин предложил рассмотреть возможность вмешательства США не только в российские электоральные процессы, но и в дела страны в целом, в том числе посредством НКО и различных фондов.
"Нам предстоит разобраться в конкретных случаях воздействия на выборы в России. Однако хотел бы напомнить, что обсуждаемые нами структуры являются частью более масштабной американской системы давления на нашу страну. Она использует самые разные инструменты в отношении России. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность вмешательства США в российские электоральные процессы, но и в дела нашей страны в целом. Я в том числе имею в виду и различные фонды, НКО, гранты и многое другое", — сказал Левин на расширенном заседании комитета с привлечением экспертов.
Левин отметил, что заседание комитета Госдумы проходит на фоне нескольких расследований в США в отношении России. "В настоящее время ФБР проводится расследование о вмешательстве нашей страны в президентские выборы", — напомнил он.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.