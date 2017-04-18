В Госдуме предложили оценить вмешательство США в дела России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава комитета по информационной политике Леонид Левин предложил рассмотреть возможность вмешательства США не только в российские электоральные процессы, но и в дела страны в целом, в том числе посредством НКО и различных фондов.

Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", СNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Во вторник комитет Госдумы по информационной политике проводит расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.

"Нам предстоит разобраться в конкретных случаях воздействия на выборы в России. Однако хотел бы напомнить, что обсуждаемые нами структуры являются частью более масштабной американской системы давления на нашу страну. Она использует самые разные инструменты в отношении России. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность вмешательства США в российские электоральные процессы, но и в дела нашей страны в целом. Я в том числе имею в виду и различные фонды, НКО, гранты и многое другое", — сказал Левин на расширенном заседании комитета с привлечением экспертов.

Левин отметил, что заседание комитета Госдумы проходит на фоне нескольких расследований в США в отношении России. "В настоящее время ФБР проводится расследование о вмешательстве нашей страны в президентские выборы", — напомнил он.

"В настоящем времени происходит законодательное обеспечение данных мероприятий. На рассмотрении Сената США находится законопроект, который предоставляет министерству юстиции, частью которого является ФБР, дополнительные полномочия по расследованию потенциальных нарушений американского законодательства телеканалом Russia Today (Америка). И аналогичные претензии также звучали в адрес агентства Sputnik и других российских СМИ. Их продолжают обвинять в попытках влияния на президентские выборы в Америке, а также в попытках подрыва доверия к самой процедуре голосования", — сказал он.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.