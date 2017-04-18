Губернатор Назаров прокомментировал ситуацию с выборами мэра Омска

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Виктор Назаров считает ситуацию с выборами мэра Омска, которые могут быть признаны несостоявшимися, "рабочей", связанной с происходящим демократическим процессом.

Во вторник последний кандидат на должность мэра сибирского города Омска, предприниматель Андрей Ярошевич, снял свою кандидатуру. Омский городской совет сообщил, что в связи с этим выборы могут быть признаны несостоявшимися. Вопрос "Об избрании Мэра города Омска" будет рассмотрен на заседании горсовета 19 апреля.

"Идет выборный процесс. Возможно, он оказался дольше, чем рассчитывали политики и общественность. В целом это нормальная рабочая ситуация, процесс демократический. Кто-то набирал на нем политические очки, кто-то, возможно, не рассчитал свои силы – переоценил или недооценил себя. Но в любом случае комиссия будет продолжать работу. Если на этом этапе выбрать мэра не удалось, значит удастся на следующем", — сообщила РИА Новости позицию губернатора его пресс-секретарь Юлия Соколенко.

Она отметила, что комиссии горсовета по выборам мэра предстоит определить новые сроки для подачи заявлений претендентами на пост градоначальника. "Новые кандидаты принесут эти заявления, пройдут ту же самую процедуру, которую прошли их предшественники, и далее горсовет определит дату выборов", — сказала собеседница агентства, отметив, что выборы мэра Омска депутатами горсовета проходят впервые, и возникшие сложности объясняются тем, что механизм их проведения еще не отработан.

В списке потенциальных кандидатов на пост мэра Омска изначально было 23 человека. Некоторым из них комиссия по выборам мэра отказала в регистрации в связи с отсутствием необходимых документов. Считавшийся главным претендентом на этот пост зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков 13 апреля неожиданно снялся с выборов с формулировкой "по состоянию здоровья". В понедельник, 17 апреля, СК РФ сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В итоге 14 апреля комиссия горсовета по итогам поименного голосования определилась с двумя кандидатами. Однако один из них — министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов — 17 апреля отказался от борьбы за пост градоначальника по состоянию здоровья. До сегодняшнего дня единственным кандидатом оставался Андрей Ярошевич. —0-