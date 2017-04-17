Ройзман намерен участвовать в выборах губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах в Свердловской области, об этом он в понедельник написал на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь главы города Виктория Мкртчян сообщила о том, что Ройзман допускает участие в губернаторских выборах.

"Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов", — заявил Ройзман.

Ройзман одержал победу на выборах главы Екатеринбурга 8 сентября 2013 года, набрав 33,31% голосов избирателей. В феврале 2017 года Ройзман заявлял, что не исключает, что по истечении пятилетнего срока на посту мэра Екатеринбурга может уйти в науку или педагогическую работу.