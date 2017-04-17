Медведев утвердил список стран с льготными визами в ДФО

ГОРКИ, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил перечень стран, граждане которых могут воспользоваться визовым льготным режимом на Дальнем Востоке.

"На днях я утвердил перечень стран, граждане которых смогут воспользоваться льготным режимом. Предпринимателям и туристам не нужно будет проходить традиционную процедуру получения российских виз, а достаточно будет внести свои данные на специальном сайте в интернете", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, внедрение этой опции будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности Дальнего Востока. Он выразил уверенность, что на Дальний Восток также приедет больше туристов.

"Список включает 18 государств из различных регионов, по понятным причинам, на принципе взаимности это. Не потому, что эти государства ближе или дальше, а именно принцип взаимности действует", — пояснил премьер.