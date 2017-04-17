Песков рассказал о взаимоотношениях Кремля и госканалов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Позиции Кремля и государственного телевидения обычно близки, но не каждый раз, поэтому не следует отождествлять позицию тележурналистов и руководства страны по отношению к президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Обычно близка, это действительно так, но не каждый раз. Все-таки во многом это авторское телевидение, это авторская программа итоговая Дмитрия Киселева. Вы знаете, что это такой именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим и международным мировоззрением, поэтому это не нужно отождествлять как-то с официальной позицией. Еще раз повторяю, это авторское телевидение", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, близка ли позиция Кремля к позиции госканалов, в частности, ко мнению генерального директора МИА "Россия сегодня", телеведущего Дмитрия Киселева о лидерах США и КНДР, которое он высказал в эфире телеканала " Россия 1 ".