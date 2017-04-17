Кремль ответил на заявления советника Трампа об изоляции России

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Интенсивные контакты Москвы и Пекина говорят о том, что мнение о дистанцировании от РФ со стороны Китая не отражает реальность, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер ранее заявил, что Китай помог США изолировать Россию и Боливию.

"Тот факт, что Москву еженедельно посещают представители высшего китайского руководства и ведут здесь переговоры, в том числе встречаются с президентом Путиным — помните, на прошлой неделе была встреча с вице-премьером, на этой неделе запланирована встреча, на следующей неделе будет встреча тоже. Все эти встречи имеют и самостоятельное значение, в том числе они реализуются в рамках подготовки к визитам на высшем уровне, в частности, визита Путина в Китай, который примет участие в международной конференции по Шелковому пути. Поэтому, учитывая такой интенсивный график обменов и визитов, наверное, можно с уверенностью сказать, что подобный анализ не совсем отражает реальность", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ощущает ли Кремль себя в такой изоляции, о которой говорил Макмастер.