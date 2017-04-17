Лавров ответил на заявления помощника Трампа о России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Москва будет ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа о России, а не на слова его помощника, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"А президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией. И мы к этому тоже готовы", — сказал он.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что Россия "ведет подрывную деятельность в Европе", не уточнив, в чем именно она заключается.

При этом сам американский президент после визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву выразил уверенность в том, что "все будет отлично между Россией и США".