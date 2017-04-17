Политолог рассказал, как референдум в Турции изменит отношения с Россией

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Напряжение между Анкарой и Евросоюзом после референдума в Турции будет нарастать, а отношения с Россией продолжат развиваться "зигзагами". Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов.

Конституционный референдум о переходе от парламентской формы правления к президентской, который состоялся в Турции 16 апреля, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников реформы. Ранее конституционные изменения одобрил парламент и подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Саетов ожидает продолжения взятого лидером Турции курса. "Интенсивность продвижения к президентской системе и других процессов, которые связаны с укреплением его (Эрдогана — ред.) власти, будут продолжены и, может быть, пойдут более интенсивно", — прогнозирует эксперт.

Он пояснил, что одобренные на плебисците изменения должны вступить в силу только в ноябре 2019 года, когда пройдут следующие президентские выборы, однако власти, "по всей видимости, не будут ждать" этого момента. "Возможно, они назначат голосование раньше, предположительно на 2018 год. То есть, закончив одну кампанию, они фактически уже запустили другую", — отметил Саетов.

В целом, по его словам, "преследование инакомыслия в этой стране будет продолжено". "Можно сказать, что принятие решений в Турции все больше замыкается на одного человека, и результат референдума способствовал этому", — подчеркнул тюрколог.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Жители Стамбула ликовали после оглашения предварительных итогов референдума

Что касается будущих отношений с Евросоюзом, то, по мнению эксперта, напряжение между сторонами будет только нарастать. Ранее Эрдоган сообщил, что после референдума парламент рассмотрит вопрос о возвращении смертной казни, отмененной в 2004 году с целью соответствия стандартам для вступления в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что, если Турция восстановит смертную казнь, Брюссель немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку.

"Вопрос смертной казни — это не то чтобы большая "красная тряпка", это неприемлемый для ЕС пункт", — подчеркнул Саетов.

С Россией же, по его мнению, отношения продолжат развиваться "зигзагами". "Естественно, прежний уровень отношений сейчас недостижим — здесь есть несколько факторов, в том числе личные. Ситуация в Сирии также очень сильно влияет на наш диалог. Я думаю, что экономические отношения будут более-менее если не развиваться, то придут в какую-то приемлемую форму, но при кризисных моментах могут быть какие-то отступления", — сказал эксперт.