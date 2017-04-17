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Политика

Политолог рассказал, как референдум в Турции изменит отношения с Россией

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (66)
12:0617.04.2017
(обновлено: 12:25 17.04.2017)
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Портреты президента Турции Тайипа Эрдогана в Стамбуле
© AP Photo/ Emrah Gurel

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Напряжение между Анкарой и Евросоюзом после референдума в Турции будет нарастать, а отношения с Россией продолжат развиваться "зигзагами". Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов.

Референдум по изменению конституции Турции.
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Реджеп Эрдоган выиграл конституционный референдум. Но выиграла ли Турция?
Конституционный референдум о переходе от парламентской формы правления к президентской, который состоялся в Турции 16 апреля, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников реформы. Ранее конституционные изменения одобрил парламент и подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Саетов ожидает продолжения взятого лидером Турции курса. "Интенсивность продвижения к президентской системе и других процессов, которые связаны с укреплением его (Эрдогана — ред.) власти, будут продолжены и, может быть, пойдут более интенсивно", — прогнозирует эксперт.

 

© РИА Новости. Антон Денисов
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Подсчет голосов конституционного референдума в Анкаре

Он пояснил, что одобренные на плебисците изменения должны вступить в силу только в ноябре 2019 года, когда пройдут следующие президентские выборы, однако власти, "по всей видимости, не будут ждать" этого момента. "Возможно, они назначат голосование раньше, предположительно на 2018 год. То есть, закончив одну кампанию, они фактически уже запустили другую", — отметил Саетов.

В целом, по его словам, "преследование инакомыслия в этой стране будет продолжено". "Можно сказать, что принятие решений в Турции все больше замыкается на одного человека, и результат референдума способствовал этому", — подчеркнул тюрколог.

Разрушенные дома в Сирии. Архивное фото
© NewsTeam
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МИД Турции призвал Россию отказаться от поддержки Асада
Что касается будущих отношений с Евросоюзом, то, по мнению эксперта, напряжение между сторонами будет только нарастать. Ранее Эрдоган сообщил, что после референдума парламент рассмотрит вопрос о возвращении смертной казни, отмененной в 2004 году с целью соответствия стандартам для вступления в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что, если Турция восстановит смертную казнь, Брюссель немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку.

© Ruptly
Жители Стамбула ликовали после оглашения предварительных итогов референдума

"Вопрос смертной казни — это не то чтобы большая "красная тряпка", это неприемлемый для ЕС пункт", — подчеркнул Саетов.

С Россией же, по его мнению, отношения продолжат развиваться "зигзагами". "Естественно, прежний уровень отношений сейчас недостижим — здесь есть несколько факторов, в том числе личные. Ситуация в Сирии также очень сильно влияет на наш диалог. Я думаю, что экономические отношения будут более-менее если не развиваться, то придут в какую-то приемлемую форму, но при кризисных моментах могут быть какие-то отступления", — сказал эксперт.

Референдум по изменению конституции Турции
Жительница голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы. При этом должность премьер-министра будет упразднена.
Агитационный плакат с надписью Evet (Да) на одной из улиц Стамбула. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против").
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан.
Президент Турции Тайип Эрдоган с супругой во время голосования на одном из избирательных участков Стамбула
© REUTERS/ Murad Sezer
Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, выразив надежду на положительный исход референдума.
Лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу после голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Бланк для голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы.
Жители Стамбула у одного из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Референдум проходит спокойно, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр. Из-за перестрелки двух групп граждан у избирательного участка погибли два человека.
Девушка голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования.
Жительница на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.
Голосование на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях.
Жители Стамбула на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий.
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.
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