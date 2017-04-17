Госсовет Татарстана утвердил кандидатуру нового премьер-министра республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Госсовет Татарстана в понедельник утвердил назначение премьер-министром республики Алексея Песошина, до этого работающего первым заместителем премьера.

По информации пресс-службы республиканского парламента, кандидатуру Песошина внес на рассмотрение госсовета президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов 3 апреля удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Исполнение обязанностей премьер-министра до утверждения парламентом республики новой кандидатуры было возложено на первого заместителя премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. По информации пресс-службы президента Татарстана, с 4 апреля Халиков назначен генеральным директором АО "Управляющая компания "Татэнерго".

"В соответствии со статье 94 Конституции Татарстана, представляю кандидатуру Песошина Алексея Валерьевича для утверждения на должность премьер-министра Республики Татарстан. Алексей Валерьевич с начала 2014 года замещал должность первого заместителя премьер-министра республики и курировал такие важные направления, как обеспечение прав и законных интересов граждан в жилищной сфере, включая услуги ЖКХ, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы, вел многие комиссии, в период отсутствия премьер-министра исполнял обязанности премьер-министра", — сказал Минниханов, представляя кандидатуру.

По его словам, Песошин за время работы "зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель, обстоятельный хозяйственник и профессионал". "Прошу поддержать кандидатуру, ваше доверие ему очень важно для дальнейшей работы", — отметил глава республики.

За утверждение Песошина премьер-министром Татарстана проголосовали большинство депутатов: 87 — "за", один против и один воздержался.