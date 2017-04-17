Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Куйвашева

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, назначив его временно исполняющим обязанности главы региона, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий… постановляю: принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", — говорится в приводимом тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу с 17 апреля, со дня его подписания.