Ъ назвал возможных кандидатов на пост главы комитет Совфеда по регламенту

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту, председателем которого ранее был скончавшийся Вадим Тюльпанов, могут возглавить петербургский сенатор Андрей Кутепов, сенатор от Омской области Елена Мизулина, либо сенатор от Тывы Людмила Нарусова, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в верхней палате парламента и в Кремле.

Сенатора от Ненецкого округа, глава комитета Совфеда по регламенту Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля на 53-м году жизни от острой сердечной недостаточности и был похоронен 7 апреля на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. В связи с этим Совфед досрочно прекратил его полномочия.

Отмечается, что помимо Кутепова на этот пост претендуют сенаторы Елена Мизулина и Людмила Нарусова.

"Комитет Совета Федерации (СФ) по регламенту может возглавить петербургский сенатор Андрей Кутепов — его называют наиболее вероятным претендентом собеседники "Ъ" и в СФ, и в Кремле", — говорится в сообщении.

Как пишет газета, Кутепов стал сенатором в сентябре прошлого года. Он работал в петербургских структурах управления делами президента, а также возглавлял в Петербурге Приморский район. Затем перешел на работу в Совфед, где последние годы работал заместителем главы аппарата верхней палаты.

Сам Кутепов сказал газете, что не может оценить, насколько его кандидатура соответствует требованиям Совфеда. "Выбор падет на того, кто будет способен нести на себе груз ответственности за этот важный комитет, кто будет отдаваться этой работе полностью. Главное, чтобы человек был достойный", — отметил он.