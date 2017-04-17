Ъ назвал возможных кандидатов на пост главы комитет Совфеда по регламенту

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту, председателем которого ранее был скончавшийся Вадим Тюльпанов, могут возглавить петербургский сенатор Андрей Кутепов, сенатор от Омской области Елена Мизулина, либо сенатор от Тывы Людмила Нарусова, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в верхней палате парламента и в Кремле.
Отмечается, что помимо Кутепова на этот пост претендуют сенаторы Елена Мизулина и Людмила Нарусова.
"Комитет Совета Федерации (СФ) по регламенту может возглавить петербургский сенатор Андрей Кутепов — его называют наиболее вероятным претендентом собеседники "Ъ" и в СФ, и в Кремле", — говорится в сообщении.
Сам Кутепов сказал газете, что не может оценить, насколько его кандидатура соответствует требованиям Совфеда. "Выбор падет на того, кто будет способен нести на себе груз ответственности за этот важный комитет, кто будет отдаваться этой работе полностью. Главное, чтобы человек был достойный", — отметил он.