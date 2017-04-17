Самый богатый депутат Камчатки заработал за год почти два миллиарда рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр – РИА Новости. Представитель "Единой России" Игорь Евтушок стал лидером по доходам среди депутатов законодательного собрания Камчатского края, за 2016 год он задекларировал 1 миллиард 898 миллионов рублей. Супруга Евтушка заработала в прошлом году почти 78 миллионов рублей.
Кроме того, самому богатому народному избраннику Камчатки принадлежат две квартиры, земельный участок и три автомобиля.
На втором месте по совокупному доходу также оказался представитель "Единой России" Игорь Редькин. За год он заработал 166 миллионов 951 тысячу рублей. В собственности у депутата два дома, шесть земельных участков, пять машин представительского класса и вертолет Ми-172.
Самым "бедным" по уровню задекларированных доходов оказался депутат от "Справедливой России" Михаил Пучковский с доходом 252 тысячи рублей. При этом он имеет в собственности два земельных участка и три автомобиля, два из которых отечественного производства.
Председатель законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко заработал в 2016 году 7,6 миллиона рублей. В собственности у спикера краевого парламента находятся квартира, земельный участок, дача, хозяйственные постройки и гараж.