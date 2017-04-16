Советник Трампа обвинил Россию в "подрывной деятельности" в Европе

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия ведет подрывную деятельность в Европе, заявил советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер в интервью телеканалу ABC.

Макмастер обвинил Россию также в поддержке режима Башара Асада в Сирии, который он назвал ответственным за продолжение конфликта в стране. По словам генерала, этот конфликт в итоге распространился на Ирак, а затем его последствия ощутили на себе соседние страны и Европа.

Помимо этого, Макмастер заявил о "подрывной деятельности", которую Россия якобы осуществляет в Европе. В чем именно выражается эта деятельность, генерал не уточнил. При этом он выразил надежду на нахождение областей для взаимовыгодного сотрудничества и постепенное улучшение двусторонних отношений.

Представители руководства западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес России во "вмешательстве" в политические процессы в других государствах. Российская сторона отвергала предъявленные утверждения, указывая на их бездоказательность.