Король Саудовской Аравии может посетить Россию уже в этом году

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдельазиз Аль Сауд может посетить Россию уже в этом году, он дал все поручения правительству по подготовке визита, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в королевстве и встретившаяся с королем.

"Как вы знаете, президент России пригласил короля Саудовской Аравии посетить с официальным визитом Россию. Он сказал, что с благодарностью это приглашение принял, планирует посетить Российскую Федерацию. Возможно, это получится уже даже в этом году, и обе стороны согласились с тем, что такой визит нужно очень серьезно готовить, наполнять его субстантивным содержанием. Он (король) тут же при нас дал все необходимые поручения правительству в части подготовки содержания (визита)", — рассказала Матвиенко по итогам переговоров с королем Саудовской Аравии.