Пушков: Джонсон не может найти свое политическое лицо

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон непоследователен в своих заявлениях относительно России, по его мнению, британский дипломат не может найти свое "политическое лицо".

"Джонсон не может найти собственное политическое лицо: то новых санкций требует, то зовет нас войти в западную коалицию. Прическу нашел, а лицо — не может", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее британский министр иностранных дел заявлял, что намерен на встрече глав МИД стран G7 потребовать ужесточения санкций в отношении России. По итогам встречи главы МИД Франции и Италии заявили, что в Лукке не было принято решение о расширении санкций в отношении России и Сирии.

При этом Джонсон в воскресенье предложил России бороться с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии на стороне международной коалиции, возглавляемой США.

Как заявил глава МИД Великобритании в интервью газете Sunday Telegraph, Россия могла бы "присоединиться к коалиции более 60 стран в борьбе с ИГ*, чтобы поддержать их стратегические интересы в Сирии с целью более продуктивных отношений с Дональдом Трампом, зная, что Запад впоследствии поможет восстановлению страны".

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.