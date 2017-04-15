Дипломаты из Таджикистана и России обсудили в Москве борьбу с терроризмом

ДУШАНБЕ, 15 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Очередной раунд консультаций внешнеполитических ведомств Таджикистана и России по вопросам борьбы с международным терроризмом состоялся накануне в Москве, сообщил РИА Новости глава департамент информации МИД Таджикистана Вафо Ниятбеков.

"Консультации проводятся на основании Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств", — сказал он.

По его словам, таджикскую делегацию на встрече возглавил первый замминистра иностранных дел Низомиддин Зохиди, российскую — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов.

"В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблемам противодействия международному терроризму, феномену иностранных террористов-боевиков, финансово-экономической подпитке террористов и распространению террористической и экстремистской идеологии", — сообщил Ниятбеков. Он отметил, что особое внимание было уделено вопросам сотрудничества двух государств в предотвращении террористических и иных угроз, исходящих с территории Афганистана.

"Также участники консультаций обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в борьбе с международным терроризмом на международных площадках ООН, ШОС, ОДКБ, СНГ, еще раз подтвердив важность налаживания эффективного взаимодействия профильных структур двух государств по проблемам борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", — добавил таджикский дипломат.