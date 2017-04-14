Толстой стал самым богатым из вице-спикеров Госдумы по итогам 2016 года

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидером по доходам за 2016 год среди вице-спикеров Госдумы стал Петр Толстой ("Единая Россия"), он заработал в прошлом году 44,22 миллиона рублей, следует из данных деклараций, опубликованных на официальном сайте нижней палаты.

На втором месте по уровню доходов за прошлый год — вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия) — 24,53 миллиона (в 2015 году она задекларировала 24,55 миллиона рублей). Третью строчку занимает зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который задекларировал 9,93 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом доход Лебедева снизился почти в два раза, тогда он заработал 16,5 миллиона рублей.

Доход первого вице-спикера Госдумы от "Единой России" Александра Жуков составил в прошлом году 6,95 миллиона рублей (в 2015 году – 6,71 миллиона рублей). Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заработала 6,3 миллиона рублей (в 2015 году ее доход составлял 5,58 миллионов рублей), зампред Госдумы и глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев задекларировал 5,9 миллиона рублей (в 2015 году – 5,69 миллиона рублей).

Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников указал в своей декларации сумму в 5,18 миллиона (в 2015 году — 5,33 миллиона рублей).

Самый маленький доход среди вице-спикеров Госдумы оказался у Сергея Неверова ("Единая Россия) – около 4,8 миллиона рублей (в 2015 году – 4,75 миллиона рублей).