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Политика

Отчет о доходах: чиновники рассказали о своих заработках в 2016 году

17:3414.04.2017
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Дмитрий Медведев проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Кремль и правительство РФ в пятницу опубликовали декларации с данными о доходах первых лиц государства. Так, доходы президента РФ Владимира Путина в 2016 году фактически не изменились по сравнению с 2015 годом, а премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, несколько потерял в финансах.

При этом самым богатым человеком в правительстве по итогам прошлого года стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, о чем сообщают декларации, опубликованные Кремлем и кабинетом министров РФ.

Доходы Путина

По итогам 2016 года российский лидер заработал около 8,858 миллиона рублей, в то время как годом ранее доход главы государства составил 8,891 миллиона рублей, следует из декларации.

Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Михаил Федотов заработал в 2016 году 7 млн рублей, Анна Кузнецова - 2,8 млн
В 2014 году Путин заработал 7,654 миллиона рублей. В 2015 году он принял решение урезать себе зарплату на 10%.

Состав объектов движимого и недвижимого имущества Путина, указанные в декларации, в 2016 году также не изменился – это земельный участок, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а также еще одна квартира размером 153,7 квадратных метров и гаражное место в пользовании. Из движимого имущества — автомобили "ГАЗ М-21", "Нива" и автоприцеп "Скиф".

Декларация Медведева

Премьер Медведев в 2016 году заработал 8,58 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ.

При этом в 2015 году доход премьера составил почти 8,8 миллиона рублей.

В 2014 году доход премьер-министра составил более 8 миллионов рублей, в 2013 году заработок Медведева, согласно декларации, составлял 4,2 миллиона рублей.

Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде на 49 лет находится земельный участок площадью 47 соток, в собственности квартира площадью 367,8 квадратных метров, а также два автомобиля — "ГАЗ-20" и "ГАЗ-21".

Министр РФ Михаил Абызов. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Министры Абызов и Кузнецов заработали в 2016 году по полмиллиарда рублей
Супруга главы правительства, как в прошлом и в позапрошлом годах, в этот раз ничего не заработала. У нее в собственности осталась иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании — квартира в 367,8 квадратных метра.

В пресс-службе правительства РФ объяснили сокращение дохода премьера Дмитрия Медведева в 2016 году уменьшением суммы вклада и процентов по нему.

Состоятельные министры

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заработал больше других членов кабмина в 2016 году, его доход составил 582 миллиона рублей, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов задекларировал 520,9 миллиона рублей дохода, следует из опубликованных деклараций.

Вице-премьер Юрий Трутнев задекларировал 356,9 миллиона рублей дохода за 2016 год.

Самый высокий среди чиновников правительства годовой доход главы Минкавказа Льва Кузнецова объяснили в министерстве прибылью от вкладов и продажи недвижимости.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Пресс-служба правительства объяснила сокращение годового дохода Медведева
Высокие доходы министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, который в 2016 году уступил "лидерство" Кузнецову, связаны с дальнейшей реализацией активов, переданных в доверительное управление, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министра Алена Жукова.

В 2015 году Абызов заработал более 455 миллионов рублей. Свой высокий доход министр объяснил реализацией ценных бумаг, имущества и прибылью от управления активами.

Самые "бедные"

Наименьший доход из всех членов российского кабмина за 2016 год задекларировал глава Минсельхоза Александр Ткачев — 5,6 миллиона рублей, это на 200 тысяч меньше, чем самый низкий заработок российского министра в 2015 году, говорится в отчетных документах, опубликованных на сайте правительства.

Супруга Ткачева при этом задекларировала за 2016 год около 10 миллионов рублей дохода.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в 2016 году заработал 5,7 миллиона рублей, глава Минспорта Павел Колобков отчитался о 5,74 миллиона рублей дохода, в частности, указав в собственности автомобиль "ВАЗ-21083".

Лев Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В Минкавказа объяснили рекордные среди чиновников доходы главы ведомства
Министр связи Николай Никифоров указал в декларации 5,8 миллиона рублей дохода, он также является владельцем отечественного автомобиля Lada X-Ray. Супруга Никифорова за год заработала в восемь раз больше мужа — 48,5 миллиона рублей.

Глава Минтруда Максим Топилин за прошлый год заработал 5,84 миллиона рублей — на 100 тысяч меньше, чем годом ранее, его супруга задекларировала 22,9 миллиона рублей дохода за 2016 год.

В 2015 году Никифоров и Топилин отчитались о приблизительно равных заработках, задекларировав меньше других членов кабмина — 5,8 миллиона и 5,95 миллиона рублей соответственно.

Доходы в администрации президента

Самый большой доход за 2016 год в администрации президента РФ задекларировал первый замглавы администрации Сергей Кириенко, он заработал 85,487 миллиона рублей.

После ухода из Росатома, Кириенко получил денежный бонус, размер которого он не сообщил. По его словам, весь свой денежный бонус он внес в целевой капитал Фонда для поддержки отечественной науки и медицинских исследований в борьбе с детским раком.

Денис Мантуров. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Мантуров стал самым богатым министром экономического блока за 2016 год
Меньше всех в АП в 2016 году получил заместитель пресс-секретаря президента Российской Федерации Юрий Свиридов — он задекларировал 4,396 миллиона рублей дохода за прошлый год.

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно заработал за 2016 год, согласно декларациям, существенно меньше Кириенко — его доход составил 9,642 миллиона рублей. Первый замруководителя Алексей Громов задекларировал 8,641 миллиона рублей дохода. Заместители Магомедсалам Магомедов, Евгений Островенко указали в декларации за прошлый год 7,526 миллиона и 8,023 миллиона рублей соответственно.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов задекларировал 7,568 миллиона рублей дохода за прошлый год, а его коллеги: Владимир Кожин — 16,291 миллиона рублей, Игорь Левитин — 30,111 миллиона рублей, Владислав Сурков — 8,758 миллиона рублей, Юрий Ушаков — 8,126 миллиона рублей.

Кроме того, помощник президента РФ Андрей Фурсенко заработал в прошлом году 11,185 миллиона рублей, его коллеги Константин Чуиченко — 12,212 миллиона рублей, Евгений Школов — 7,734 миллиона рублей, Игорь Щеголев — 7,1 миллиона рублей, а Лариса Брычева — 7,699 миллиона рублей дохода.

Аркадий Дворкович с женой. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Левитин
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Самыми богатыми женами членов кабмина стали супруги Шувалова и Дворковича
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, бывший руководитель администрации президента, указал в декларации о доходах 13,1 миллиона рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 миллиона рублей.

В 2015 году личный доход Пескова составил 36,7 миллиона рублей. Пресс-секретарь главы государства объяснил размер дохода вступлением в наследство. В 2014 году Песков заработал 9,18 миллиона рублей, а в 2013 — 9,21 миллиона.

Супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка принесла в семью 120,8 миллиона рублей дохода, став одной из самых состоятельных кремлевских жен.

Кроме того, Навка и супруга спецпредставителя президента Дмитрия Ливанова отчитались о наличии зарубежной недвижимости.

Соцблок и культура

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец опередила по доходам за прошедший год своих коллег по социальному блоку в кабмине, ею было задекларировано около 15,6 миллиона рублей.

При этом доходы Голодец снизились по сравнению с 2015 годом на 7,5 миллионов рублей.

Вице-премьер также задекларировала заграничную долевую недвижимость: дом в Швейцарии площадью 220 квадратных метров и квартиру в Италии размером 250 квадратных метров. В индивидуальной собственности у вице-премьера есть также две квартиры в России.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Матвиенко заработала около 22,86 млн рублей в 2016 году
Самым богатым министром социального блока правительства стала Вероника Скворцова – она задекларировала около 6,63 миллиона рублей дохода. В собственности у министра есть две квартиры и машиноместо в России, а также автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0.

Следом за Скворцовой по уровню дохода идет министр образования и науки Ольга Васильева. Ее доход за 2016 год составил около 6 миллионов рублей. У министра в собственности две дачи, два земельных участка (один – в безвозмездном пользовании, другой – в индивидуальном), а также в долевой собственности и безвозмездном пользовании две квартиры. Васильева владеет также машиной Mitsubishi Pajero Sport.

Меньше всех среди министров социального блока заработал Максим Топилин – он задекларировал 5,8 миллиона рублей. В безвозмездном пользовании у главы министерства труда и социальной защиты есть две квартиры в России и иное имущество.

Министр культуры РФ Владимир Мединский задекларировал в 2016 году 6,68 миллиона рублей доходов, а его супруга Марина Мединская – 43,7 миллиона рублей.

В собственности главы Минкультуры есть земельный участок площадью 34 сотки, два жилых дома в России. Кроме того, в безвозмездном пользовании, также в РФ, имеется квартира; помимо этого Мединский владеет легковым автомобилем "ГАЗ-21".

Супруга министра Марина Мединская задекларировала девять объектов недвижимого имущества в России, среди них – земельный участок в долевой собственности площадью почти 3,2 гектара. Также она владеет легковым авто "ГАЗ М-20".

Доходы членов правительства
© РИА Новости, Инфографика
Доходы членов правительства
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