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Политика

Чиновники отчитались о доходах за 2016 год

Сюжет:
Доходы российских чиновников за 2016 год (11)
17:0014.04.2017
03370
Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские чиновники отчитались о своих доходах за 2016 год. Так, например, президент Владимир Путин заработал 8,858 миллиона рублей, а премьер-министр Дмитрий Медведев — 8,58 миллиона.

Согласно законодательству, декларации необходимо было подать до 1 апреля. Госслужащие отчитываются об имуществе, которое находится в их собственности или в собственности их жен и несовершеннолетних детей.

Президент и его администрация

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Штукина
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Недвижимость за рубежом и вертолет: кабмин опубликовал декларации о доходах
Владимир Путин в 2016 году заработал около 8,858 миллиона рублей. За год его доходы несколько сократились — в 2015-м он задекларировал 8,891 миллиона.

В собственности главы государства числятся земельный участок в полторы тысячи квадратных метров, квартира в 77 "квадратов" и гараж — 18 метров. На правах пользования в декларацию внесена квартира (153,7 квадратных метра) и гаражное место (18 метров).

Из транспортных средств Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21, одной "Нивой", а также прицепом "Скиф".

В администрации президента самый большой доход за 2016 год задекларировал первый замглавы Сергей Кириенко, заработавший 85,487 миллиона рублей.

Доход пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова составил 12,8 миллиона рублей. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка заработала 120,8 миллиона рублей.

Премьер-министр

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Пресс-служба правительства объяснила сокращение годового дохода Медведева
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства, в 2016 году Дмитрий Медведев заработал 8,58 миллиона рублей. За год его доход снизился — в 2015-м премьер задекларировал почти 8,8 миллиона.

"Уменьшение связано с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему", — пояснили в пресс-службе правительства.

Остальное имущество, которое попало в декларацию главы правительства, осталось прежним — земельный участок в 47 соток (в аренде на 49 лет), а также квартира площадью 367,8 квадратных метра и два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга премьер-министра, согласно декларации, ничего не заработала в 2016 году. У нее в собственности числится автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа, в пользовании — квартира в 367,8 "квадрата".

Абызов потерял лидерство

Аркадий Дворкович с женой. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Левитин
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Самыми богатыми женами членов кабмина стали супруги Шувалова и Дворковича
Самым богатым в правительстве стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — его доход составил более 582 миллионов рублей.

"Доходы Льва Владимировича Кузнецова, отраженные в публикуемых сведениях о доходах за 2016 год, получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкавказа.

В 2015 году самым богатым членов кабмина был министр по делам открытого правительства Михаил Абызов — более 455 миллионов рублей. Тогда чиновник объяснил эту цифру продажей ценных бумаг, имущества и прибылью от управления активами.

Министр РФ Михаил Абызов. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Министры Абызов и Кузнецов заработали в 2016 году по полмиллиарда рублей
В 2016-м доход Абызова стал еще больше — 520,9 миллиона рублей. При этом за ним числится вертолет Robinson.

"Доход обусловлен дальнейшей реализацией активов, переданных в соответствии с законодательством в доверительное управление при поступлении на госслужбу. При этом зарплата министра в полном объеме направляется в детский благотворительный фонд", — пояснила пресс-секретарь министра Алена Жукова.

Силовой блок правительства

Среди представителей "силового" блока в правительстве наибольший доход задекларировали глава МЧС Владимир Пучков и министр обороны Сергей Шойгу — более 12 миллионов и 10,5 миллиона рублей соответственно.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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В число самых "бедных" министров вошли Ткачев и Донской
При этом практически аналогичные доходы получили их жены: супруга Пучкова заработала 11,8 миллиона рублей, Шойгу — 10,4 миллиона.

Третье место по доходам среди "силовиков" занял вице-премьер Дмитрий Рогозин — 8,1 миллиона рублей. При этом у Рогозина самый большой автопарк — два легковых автомобиля (ГАЗ-21Р "Волга" и ГАЗ-13 "Чайка") и два мотоцикла.

В пятерку самых богатых также вошли министр юстиции Александр Коновалов (7,1 миллиона рублей) и глава МВД Владимир Колокольцев (6,7 миллиона рублей). Последний установил "рекорд" силового блока по числу недвижимости — земельный участок площадью 0,15 гектара, три квартиры, гараж и дом в безвозмездном пользовании.

Самый богатый "экономист" — Мантуров

Лев Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В Минкавказа объяснили рекордные среди чиновников доходы главы ведомства
Среди самых богатых министров "экономического" блока — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В 2016 году он 129 миллионов рублей. Кроме того, он владеет шестью машинами (Land Rover, "Москвич 412", "ВАЗ 2103", "Лада Веста", "ГАЗ 21" и "Москвич 408"), земельным участком, квартирой и четырьмя машиноместами.

Жена Мантурова за год заработала 4,4 миллиона рублей, в ее собственности числятся земельный участок и жилой дом.

В тройку самых богатых "экономистов" вошли глава Минфина Антон Силуанов (95,44 миллиона рублей, при этом за год доход вырос почти в три раза) и вице-премьер Игорь Шувалов (71,76 миллиона рублей).

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Доход Дмитрия Пескова составил 12,8 млн рублей, Татьяны Навки - 120,8 млн
Семья Шувалова оказалась одной из немногих среди чиновников, кто владеет зарубежной недвижимость — в декларации указаны дом в Австрии и квартира в Англии.

Самый скромный показатель показал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В 2016-м он заработал 5,6 миллиона рублей. Кроме того, в собственности у главы Минсельхоза — три земельных участка, жилой и гостевой дома. Также он арендует еще два участка земли и безвозмездно пользуется квартирой.

Жена Ткачева в 2016 году заработала 9,9 миллиона рублей.

У кого самые богатые жены

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Матвиенко заработала около 22,86 млн рублей в 2016 году
Самыми богатыми женами министров стали супруги первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича — 61,1 и 60,5 миллиона рублей соответственно.

Третье место "досталось" супруге министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня (51,4 миллиона рублей).

Интересно, что жены трех чиновников — премьер-министра Дмитрия Медведева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и главы Минспорта Павла Колобкова — в 2016 году не заработали ни рубля.

Доходы членов правительства
© РИА Новости, Инфографика
Доходы членов правительства

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