Чиновники отчитались о доходах за 2016 год

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские чиновники отчитались о своих доходах за 2016 год. Так, например, президент Владимир Путин заработал 8,858 миллиона рублей, а премьер-министр Дмитрий Медведев — 8,58 миллиона.
Согласно законодательству, декларации необходимо было подать до 1 апреля. Госслужащие отчитываются об имуществе, которое находится в их собственности или в собственности их жен и несовершеннолетних детей.
Президент и его администрация
В собственности главы государства числятся земельный участок в полторы тысячи квадратных метров, квартира в 77 "квадратов" и гараж — 18 метров. На правах пользования в декларацию внесена квартира (153,7 квадратных метра) и гаражное место (18 метров).
Из транспортных средств Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21, одной "Нивой", а также прицепом "Скиф".
В администрации президента самый большой доход за 2016 год задекларировал первый замглавы Сергей Кириенко, заработавший 85,487 миллиона рублей.
Доход пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова составил 12,8 миллиона рублей. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка заработала 120,8 миллиона рублей.
Премьер-министр
"Уменьшение связано с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему", — пояснили в пресс-службе правительства.
Остальное имущество, которое попало в декларацию главы правительства, осталось прежним — земельный участок в 47 соток (в аренде на 49 лет), а также квартира площадью 367,8 квадратных метра и два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.
Супруга премьер-министра, согласно декларации, ничего не заработала в 2016 году. У нее в собственности числится автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа, в пользовании — квартира в 367,8 "квадрата".
Абызов потерял лидерство
"Доходы Льва Владимировича Кузнецова, отраженные в публикуемых сведениях о доходах за 2016 год, получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкавказа.
В 2015 году самым богатым членов кабмина был министр по делам открытого правительства Михаил Абызов — более 455 миллионов рублей. Тогда чиновник объяснил эту цифру продажей ценных бумаг, имущества и прибылью от управления активами.
"Доход обусловлен дальнейшей реализацией активов, переданных в соответствии с законодательством в доверительное управление при поступлении на госслужбу. При этом зарплата министра в полном объеме направляется в детский благотворительный фонд", — пояснила пресс-секретарь министра Алена Жукова.
Силовой блок правительства
Среди представителей "силового" блока в правительстве наибольший доход задекларировали глава МЧС Владимир Пучков и министр обороны Сергей Шойгу — более 12 миллионов и 10,5 миллиона рублей соответственно.
Третье место по доходам среди "силовиков" занял вице-премьер Дмитрий Рогозин — 8,1 миллиона рублей. При этом у Рогозина самый большой автопарк — два легковых автомобиля (ГАЗ-21Р "Волга" и ГАЗ-13 "Чайка") и два мотоцикла.
В пятерку самых богатых также вошли министр юстиции Александр Коновалов (7,1 миллиона рублей) и глава МВД Владимир Колокольцев (6,7 миллиона рублей). Последний установил "рекорд" силового блока по числу недвижимости — земельный участок площадью 0,15 гектара, три квартиры, гараж и дом в безвозмездном пользовании.
Самый богатый "экономист" — Мантуров
Жена Мантурова за год заработала 4,4 миллиона рублей, в ее собственности числятся земельный участок и жилой дом.
В тройку самых богатых "экономистов" вошли глава Минфина Антон Силуанов (95,44 миллиона рублей, при этом за год доход вырос почти в три раза) и вице-премьер Игорь Шувалов (71,76 миллиона рублей).
Самый скромный показатель показал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В 2016-м он заработал 5,6 миллиона рублей. Кроме того, в собственности у главы Минсельхоза — три земельных участка, жилой и гостевой дома. Также он арендует еще два участка земли и безвозмездно пользуется квартирой.
Жена Ткачева в 2016 году заработала 9,9 миллиона рублей.
У кого самые богатые жены
Третье место "досталось" супруге министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня (51,4 миллиона рублей).
Интересно, что жены трех чиновников — премьер-министра Дмитрия Медведева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и главы Минспорта Павла Колобкова — в 2016 году не заработали ни рубля.