Экс-глава Марий Эл заявил, что продолжит заниматься политикой

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взяток на 235 миллионов рублей, заявил в суде, что намерен продолжить заниматься политической деятельностью.

Басманный суд Москвы в настоящее время рассматривает ходатайство следователя о заключении Маркелова под стражу.

"Я собираюсь продолжить свою политическую деятельность, я ожидаю избрания в заксобрание республики Марий Эл", — сказал он.