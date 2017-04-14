Недвижимость за рубежом и вертолет: кабмин опубликовал декларации о доходах

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Автомобили Ferrari, Tesla, Maybach, Bentley, почти два десятка российских машин, 11 мотоциклов, вертолет и недвижимость в Испании, Италии, Франции и Швейцарии указали представители российского кабмина и члены их семей в декларациях за 2016 год.

Как следует из опубликованных на сайте правительства РФ сведений о декларациях, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, отчитавшийся о наибольшем доходе за 2016 год — 582 миллиона рублей, среди прочего указал в декларации трансформаторную и насосную станции, резервуар для воды, 3 тысячи квадратных метров наружных сетей газопровода, две артезианских скважины, 2,2 тысячи квадратных метров забора и здание КПП.

У Кузнецова в собственности три автомобиля, один из которых спорткар Ferrari. Он также указал 2,1 тысячи квадратных метров дороги в своей собственности. Кузнецов в совместной собственности владеет жилым домом во Франции площадью 180 квадратных метров и земельным участком площадью 3,4 тысячи квадратных метров, квартирой во Франции площадью около 100 квадратных метров и четырьмя гаражами в этой стране. Супруга Кузнецова отчиталась о 32,7 миллиона рублей дохода, указав в совместной собственности дом и участок во Франции и дом в этой стране в аренде, а также кабриолет Porsche Boxter.

Министр открытого правительства Михаил Абызов, отчитавшийся о 520,9 миллиона рублей дохода, указал, что владеет двумя квартирами в России, арендует помещение в загородном доме в Италии площадью 335 квадратных метров. В собственности Абызова автомобиль Mercedes-Maybach, два мотоцикла Ducati, мотоцикл Harley, и вертолет Robinson. В декларации указано, что его дети безвозмездно используют жилой дом в Великобритании площадью 211 квадратный метр и "иное недвижимое имущество" в Италии площадью 335 квадратных метров.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, указавший в качестве дохода сумму в 71,8 миллиона рублей, написал в декларации, что арендует квартиру в Великобритании площадью 483 квадратных метра и жилой дом в Австрии площадью около полутора тысяч квадратных метров. У Шувалова в совместной собственности с супругой три автомобиля — Jaguar, "ВАЗ" и "ЗИЛ".

Супруга министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, согласно декларации, владеет, в частности, электромобилем Tesla, а одна из его дочерей имеет в безвозмездном пользовании квартиру в Испании.

Вице-премьер Ольга Голодец отчиталась о половине доли во владении жилым домом площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, третью доли во владении квартирой площадью 250 квадратных метров в Италии.

Вице-премьер Александр Хлопонин указал, что владеет несколькими домами и земельными участками в России в совместной собственности, жилым домом площадью 818 квадратных метров и земельным участком площадью 8223 квадратных метра в Италии, также в совместной собственности. У Хлопонина есть автомобиль Bentley. Глава Минспорта Павел Колобков, в частности, указал в декларации совместное владение квартирой в Испании площадью 60,7 квадратных метров.

Министр промышленности Российской Федерации Дмитрий Мантуров, согласно декларации, владеет в России земельным участком площадью 11,4 тысячи квадратных метров и квартирой площадью 480,9 квадратных метров, два хозяйственных здания и два гостевых дома, он задекларировал пять российских автомобилей: два "Москвича", "ВАЗ-2103", "Ладу Весту" и "ГАЗ 21".

Министр финансов РФ Антон Силуанов отчитался о владении тремя земельными участками в РФ – 9 тысяч, 10 тысяч и 22 тысячи квадратных метров, он арендует 35 тысяч квадратных метров земли. Силуанов указал, что владеет двумя мотоциклами и двумя отечественными автомобилями.

Министр обороны Сергей Шойгу владеет двумя земельными участками площадью 17 тысяч квадратных метров и 2,8 тысячи квадратных метров, жилым домом и квартирой.

О находящихся в собственности российских автомобилях отчитались председатель правительства Дмитрий Медведев, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, последний при этом указал два мотоцикла — Ducati и BMW. Министр культуры Владимир Мединский владеет автомобилем "ГАЗ 21".