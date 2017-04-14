США
14.0414 апреля15:46МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Недвижимость за рубежом и вертолет: кабмин опубликовал декларации о доходах

15:3514.04.2017
02573
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Автомобили Ferrari, Tesla, Maybach, Bentley, почти два десятка российских машин, 11 мотоциклов, вертолет и недвижимость в Испании, Италии, Франции и Швейцарии указали представители российского кабмина и члены их семей в декларациях за 2016 год.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Пресс-служба правительства объяснила сокращение годового дохода Медведева

Как следует из опубликованных на сайте правительства РФ сведений о декларациях, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, отчитавшийся о наибольшем доходе за 2016 год — 582 миллиона рублей, среди прочего указал в декларации трансформаторную и насосную станции, резервуар для воды, 3 тысячи квадратных метров наружных сетей газопровода, две артезианских скважины, 2,2 тысячи квадратных метров забора и здание КПП.

У Кузнецова в собственности три автомобиля, один из которых спорткар Ferrari. Он также указал 2,1 тысячи квадратных метров дороги в своей собственности. Кузнецов в совместной собственности владеет жилым домом во Франции площадью 180 квадратных метров и земельным участком площадью 3,4 тысячи квадратных метров, квартирой во Франции площадью около 100 квадратных метров и четырьмя гаражами в этой стране. Супруга Кузнецова отчиталась о 32,7 миллиона рублей дохода, указав в совместной собственности дом и участок во Франции и дом в этой стране в аренде, а также кабриолет Porsche Boxter.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В число самых "бедных" министров вошли Ткачев и Донской

Министр открытого правительства Михаил Абызов, отчитавшийся о 520,9 миллиона рублей дохода, указал, что владеет двумя квартирами в России, арендует помещение в загородном доме в Италии площадью 335 квадратных метров. В собственности Абызова автомобиль Mercedes-Maybach, два мотоцикла Ducati, мотоцикл Harley, и вертолет Robinson. В декларации указано, что его дети безвозмездно используют жилой дом в Великобритании площадью 211 квадратный метр и "иное недвижимое имущество" в Италии площадью 335 квадратных метров.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, указавший в качестве дохода сумму в 71,8 миллиона рублей, написал в декларации, что арендует квартиру в Великобритании площадью 483 квадратных метра и жилой дом в Австрии площадью около полутора тысяч квадратных метров. У Шувалова в совместной собственности с супругой три автомобиля — Jaguar, "ВАЗ" и "ЗИЛ".

Супруга министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, согласно декларации, владеет, в частности, электромобилем Tesla, а одна из его дочерей имеет в безвозмездном пользовании квартиру в Испании.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Кремле и правительстве отчитались о доходах

Вице-премьер Ольга Голодец отчиталась о половине доли во владении жилым домом площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, третью доли во владении квартирой площадью 250 квадратных метров в Италии.

Вице-премьер Александр Хлопонин указал, что владеет несколькими домами и земельными участками в России в совместной собственности, жилым домом площадью 818 квадратных метров и земельным участком площадью 8223 квадратных метра в Италии, также в совместной собственности. У Хлопонина есть автомобиль Bentley. Глава Минспорта Павел Колобков, в частности, указал в декларации совместное владение квартирой в Испании площадью 60,7 квадратных метров.

Министр промышленности Российской Федерации Дмитрий Мантуров, согласно декларации, владеет в России земельным участком площадью 11,4 тысячи квадратных метров и квартирой площадью 480,9 квадратных метров, два хозяйственных здания и два гостевых дома, он задекларировал пять российских автомобилей: два "Москвича", "ВАЗ-2103", "Ладу Весту" и "ГАЗ 21".

Министр РФ Михаил Абызов. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь объяснил высокие доходы Абызова

Министр финансов РФ Антон Силуанов отчитался о владении тремя земельными участками в РФ – 9 тысяч, 10 тысяч и 22 тысячи квадратных метров, он арендует 35 тысяч квадратных метров земли. Силуанов указал, что владеет двумя мотоциклами и двумя отечественными автомобилями.

Министр обороны Сергей Шойгу владеет двумя земельными участками площадью 17 тысяч квадратных метров и 2,8 тысячи квадратных метров, жилым домом и квартирой.

О находящихся в собственности российских автомобилях отчитались председатель правительства Дмитрий Медведев, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, последний при этом указал два мотоцикла — Ducati и BMW. Министр культуры Владимир Мединский владеет автомобилем "ГАЗ 21".

Доходы членов правительства
© РИА Новости, Инфографика
Доходы членов правительства
Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена