Самыми богатыми женами членов кабмина стали супруги Шувалова и Дворковича

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самыми богатыми женами членов кабмина по итогам прошлого года стали супруги первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича, в то время как вторые половины премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и главы Минспорта Павла Колобкова не заработали ничего, следует из опубликованных на сайте правительства РФ сведений о декларациях.
Третье место в списке самых богатых жен членов правительства занимает супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня с доходом 51,4 миллиона рублей. За 2015 год она декларировала 42,1 миллиона рублей.
Доход супруги вице-премьера, руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, которая за 2015 год декларировала более 132 миллионов рублей, в прошлом году существенно уменьшился — до 29 миллионов рублей.
Супруга премьер-министра Светлана Медведева, жены Галушки и Колобкова в 2016 году, как и за 2015 год, дохода не получили.