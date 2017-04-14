Самыми богатыми женами членов кабмина стали супруги Шувалова и Дворковича

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самыми богатыми женами членов кабмина по итогам прошлого года стали супруги первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича, в то время как вторые половины премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и главы Минспорта Павла Колобкова не заработали ничего, следует из опубликованных на сайте правительства РФ сведений о декларациях.

Доход супруги Шувалова за 2016 год превысил 61,1 миллиона рублей. За 2015 год она декларировала более 92 миллионов рублей, однако такое снижение заработка все же позволило ей обойти лидера прошлого рейтинга — супругу Дворковича, доход которой по итогам 2016 года сократился более чем вдвое: она задекларировала 60,5 миллиона рублей против 141 миллиона рублей за 2015 год.

Третье место в списке самых богатых жен членов правительства занимает супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня с доходом 51,4 миллиона рублей. За 2015 год она декларировала 42,1 миллиона рублей.

Далее в этом рейтинге следуют супруга министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова с доходом 48,5 миллиона рублей, министра культуры Владимира Мединского — 43,7 миллиона рублей, министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова — 32,7 миллиона рублей.

Доход супруги вице-премьера, руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, которая за 2015 год декларировала более 132 миллионов рублей, в прошлом году существенно уменьшился — до 29 миллионов рублей.

Супруга премьер-министра Светлана Медведева, жены Галушки и Колобкова в 2016 году, как и за 2015 год, дохода не получили.