В Минкавказа объяснили высокие доходы главы ведомства

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самый высокий среди чиновников правительства РФ годовой доход главы Минкавказа Льва Кузнецова, превышающий 582 миллиона рублей, объяснили в министерстве доходами от вкладов и продажи недвижимости.
"Доходы Льва Владимировича Кузнецова, отраженные в публикуемых сведениях о доходах за 2016 год, получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкавказа.