В Минкавказа объяснили высокие доходы главы ведомства

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самый высокий среди чиновников правительства РФ годовой доход главы Минкавказа Льва Кузнецова, превышающий 582 миллиона рублей, объяснили в министерстве доходами от вкладов и продажи недвижимости.

Согласно обнародованным декларациям чиновников правительства РФ за 2016 год, самым богатым среди членов кабинета министров оказался глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, чей годовой доход составил более 582 миллионов рублей (582 146 294,77 рублей).

"Доходы Льва Владимировича Кузнецова, отраженные в публикуемых сведениях о доходах за 2016 год, получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкавказа.