Путин прибыл в Бишкек для участия в заседании ВЕЭС

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где в пятницу примет участие во встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ВЕЭС).

Как ожидается, на заседании ВЕЭС будут подведены итоги деятельности Союза за отчетный период, а также определены ориентиры макроэкономической политики государств-членов союза на 2017-2018 год.

Неформальная встреча глав-государств ОДКБ под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко с участием президентов Армении, Казахстана и Таджикистана пройдет в узком составе, фиксированной повестки нет.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.