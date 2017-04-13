Путин обсудил с Совбезом Сирию и перспективы развития отношений с США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России положение дел в Сирии, а также перспективы развития российско-американских отношений; речь также шла о вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня", — сообщил он.

"Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии", — сказал Песков. "В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений", — добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.