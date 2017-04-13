ЛДПР предложила отменить "день тишины" перед выборами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагают отменить "день тишины" перед выборами, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что, как считают разработчики законопроекта, повысит явку избирателей и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является устранение ограничений в проведении агитационных мероприятий в период предвыборной кампании. Нормами действующего законодательства предусмотрен "день тишины", то есть предшествующий дню выборов период, в течение которого запрещается призывать к голосованию, выражать предпочтения какому-либо кандидату или избирательному объединению, описывать возможные последствия в случае избрания определенного кандидата и так далее.

Таким образом, предусматриваются определенные ограничения на проведение некоторых видов агитационных мероприятий. Однако разработчики законопроекта считают, что, как показывает практика, вышеназванные ограничения, обозначенные в действующем избирательном законодательстве, лишены своего главного смысла и цели — предоставить избирателям свободное время для оценки достоинств и недостатков о партиях и кандидатах с целью принятия взвешенного решения о голосовании, а не под воздействием сиюминутных эмоций, вызываемых агитационными мероприятиями.

Депутаты отмечают, что в Германии, Швеции, Великобритании и некоторых других государствах нет "дня тишины", "что совершенно не мешает свободному волеизъявлению избирателей".