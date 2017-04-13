Путин рассказал Тиллерсону, в чем видит причины упадка отношений с США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном изложил собеседнику собственное видение причин нынешнего состояния отношений Москвы и Вашингтона, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что этот анализ станет известен президенту США, по крайней мере, это даст понять, что, с нашей точки зрения, в предыдущий период, предыдущие несколько лет привело нас в такой двусторонний тупик", — добавил Песков.
Отвечая на вопрос, выдвигала ли Россия на встрече какие-либо инициативы или же просто проводила анализ отношений, Песков заявил, что проводила анализ.
Песков уточнил, что медийного освещения встречи Путина и Тиллерсона не велось. "Фотографии и видео распространяться не будут, никакого освещения медийного не велось", — сказал он.