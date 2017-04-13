Путин рассказал Тиллерсону, в чем видит причины упадка отношений с США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном изложил собеседнику собственное видение причин нынешнего состояния отношений Москвы и Вашингтона, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент принял вчера в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова, которые информировали президента о переговорах, которые у них состоялись. Прошло достаточно конструктивно общение у президента Путина с госсекретарем Тиллерсоном. Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся", — сказал Песков.

"Мы надеемся, что этот анализ станет известен президенту США, по крайней мере, это даст понять, что, с нашей точки зрения, в предыдущий период, предыдущие несколько лет привело нас в такой двусторонний тупик", — добавил Песков.

"Весьма обстоятельно обсуждалась Сирия, президент изложил наше видение нынешней ситуации и перспектив ее развития. Можно назвать конструктивным тот факт, что можно отфиксировать понимание необходимости поддерживания диалога для поиска решения вопросов", — сказал он.

Отвечая на вопрос, выдвигала ли Россия на встрече какие-либо инициативы или же просто проводила анализ отношений, Песков заявил, что проводила анализ.

Песков уточнил, что медийного освещения встречи Путина и Тиллерсона не велось. "Фотографии и видео распространяться не будут, никакого освещения медийного не велось", — сказал он.