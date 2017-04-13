Источник сообщил о приостановке членства экс-главы Марий Эл в ЕР

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Членство в партии "Единая Россия" бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова приостановлено из-за возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщил РИА Новости источник в партии.

"В соответствии с уставом партии, членство Маркелова приостанавливается в связи с заведением уголовного дела", — сказал собеседник агентства.

Адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту получения взяток в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Сумма взяток, которые вменяются Маркелову, пока не уточняется.

Шестого апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Евстифеев.