Путин отметил потенциал взаимовыгодного сотрудничества России и Индии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Пранаба Мукерджи и премьер-министра Нарендра Моди с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив значительный потенциал взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Индией, сообщается на сайте Кремля в четверг.

"Примите сердечные поздравления по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. За прошедшие десятилетия Россией и Индией накоплен значительный потенциал взаимовыгодного сотрудничества", — сказал он.

По словам президента России, "налажен конструктивный политический диалог, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, инфраструктурной и гуманитарной областях".

"Занимая близкие позиции по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, Москва и Дели эффективно координируют усилия в рамках таких многосторонних структур, как ООН и БРИКС. Действуя сообща, наши страны вносят весомый вклад в противостояние терроризму, экстремизму, трансграничной преступности и другим актуальным вызовам", — добавил Владимир Путин.

Путин выразил уверенность в том, что "дальнейшее укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнёрства отвечает коренным интересам народов России и Индии, идёт в русле укрепления международной стабильности и безопасности". Также в телеграмме он пожелал коллегам из Индии "доброго здоровья и успехов, а всем вашим соотечественникам – благополучия и процветания".