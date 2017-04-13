Теперь лучше понимаем друг друга: Лавров и Тиллерсон встретились в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Надежда на конструктивный и откровенный диалог Москвы и Вашингтона — таков, возможно, главный итог встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, прошедшей в среду в Москве.

Переговоры заняли практически весь день: сначала, собственно, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, а затем они были приняты президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.

Урок манер от Лаврова



Началась встреча Лаврова и Тиллерсона с интересного эпизода. Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал особняка МИД, где проходили переговоры, американские журналисты, как это часто бывает, начали выкрикивать вопросы.

"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?" — спросила одна журналистка. "Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?" — выкрикнула другая.

Лавров, однако, подобной манеры общения не оценил. "Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" — парировал российский министр.

Все стихли, глава МИД РФ произнес свою речь, а затем передал слово Тиллерсону и, обратившись к американской журналистке, сказал: "Теперь можете кричать". Та улыбнулась и ответила: "Спасибо". Однако ее коллеги, видимо, не поняли иронии и начали вновь выкрикивать вопросы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также написала об этом эпизоде на своей странице в Facebook, назвав поведение представителей прессы США "базаром". По ее словам, американские журналистки "истошно закричали", обращаясь к Лаврову во время входа в зал глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", — написала Захарова.

Возможность для откровенного разговора

Дальше уже пошел разговор предметный. В открытой для прессы части переговоров стороны осторожно обозначили свои позиции.

Лавров, например, назвал визит Тиллерсона очень своевременным и высказал мнение о том, что он дает возможность откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам. "Это особенно важно в период, когда, как мы понимаем, еще не все ключевые посты в госдепартаменте заполнены, и в этой связи оперативно получать разъяснения по текущим, да и перспективным делам совсем непросто", — подчеркнул министр.

По его словам, у Москвы в последнее время накопилось немало вопросов к американской стороне, "учитывая весьма неоднозначные противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне по всей палитре двусторонних и многосторонних отношений".

"Помимо заявлений, наблюдались совсем недавно тревожащие действия, когда был предпринят противоправный удар против Сирии", — сказал российский министр, отметив, что "принципиально важно не допустить рецидивов этой акции в будущем".

При этом Лавров напомнил, что Россия готова к конструктивном и равноправному сотрудничеству с Соединенными Штатами. "Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры", — сказал он.

Тиллерсон, в свою очередь, согласился с тем, что встреча с Лавровым — это возможность "объяснить и выразить те точки, по которым мы с вами различаемся во мнениях, для того чтобы сузить эти точки различия и пояснить позиции и взгляды друг друга". "Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу, для того чтобы мы сделали все, чтобы продвигать отношения между нашими странами в положительном направлении", — подчеркнул американский госсекретарь.

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", — подытожил он.

Теперь мы лучше понимаем друг друга

О подробностях переговоров стало известно только вечером, когда Лавров и Тиллерсон дали совместную пресс-конференцию. На ней значительное внимание они уделили перспективам двусторонних отношений.

Тиллерсон признал, что "текущее состояние дел во взаимоотношениях (РФ и США — ред.) находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится также на низкой точке". Он подчеркнул при этом, что "две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел".

"Мы также поговорили о подходах, о том, каким образом мы можем улучшить наши линии связи", — добавил Тиллерсон. Он также отметил, что стороны "поделились своими позициями по тому, каким образом мы можем продвигаться вперед сегодня".

"Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — сказал госсекретарь США.

Со своей стороны, Лавров высказал уверенность в том, что прагматичный подход к анализу проблем в отношениях Москвы и Вашингтона позволит их оздоровить.

"Короче говоря, у нас, это мое ощущение от состоявшихся переговоров, при всем количестве имеющихся проблем, как объективных, так и искусственно созданных, есть немало перспектив для совместной работы, Россия к этому открыта, открыта к диалогу с США в самых разных областях и не только к диалогу, а и к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран", — указал министр.

"Уверен, что сегодняшняя встреча, многие часы, которые мы провели вместе с Рексом Тиллерсоном вдвоем, и с президентом Российской Федерации, были потрачены не зря: мы лучше понимаем друг друга после того, что мы сделали вместе сегодня и, надеюсь, что эти контакты будут иметь продолжение, как непосредственно между нами, так и по линии наших сотрудников и по линии других ведомств администрации США и правительства РФ", — отметил Лавров.

Есть уже и конкретные инициативы по налаживанию отношений. "Мы условились выделить специальных представителей наших министерств — от министерства иностранных дел и от госдепартамента — с тем, чтобы подробно, без каких-либо эмоций искусственных, обострений посмотреть на те раздражители, которые накопились в наших отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации (Барака) Обамы", — сообщил Лавров.

"Я считаю, что если будет проявлен с обеих сторон прагматичный подход к этой работе, то она, безусловно, принесет результаты и позволит оздоровить наши отношения", — добавил российский министр.

Переговоры без угрозы санкций



В преддверии визита Тиллерсона в Москву некоторые западные политики высказывали мнение, что он должен надавить на российскую сторону, намекнуть на возможность новых санкций. Однако, видимо, этого не произошло.

"Мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, которые были предприняты на Украине", — сообщил Тиллерсон.

"Государственный секретарь санкциями сегодня не угрожал, как, собственно, ничем он не угрожал. Мы откровенно обсуждали те вопросы, которые у нас были на повестке дня, в том числе — а таких большинство — по которым у нас существуют проблемы", — подтвердил Лавров.

Вместе с тем он признал, что попытки помешать сотрудничеству РФ и США, обострить конфронтацию есть, и назвал это недальновидным подходом. Лавров добавил, что "история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир".

Затронул министр и одну из острых тем, в связи с которой в США и некоторых других странах призывают ужесточить позицию по отношению к РФ — о "российских" хакерах и якобы имеющем место вмешательстве Москвы в выборы в зарубежных государствах, в первую очередь — в Соединенных Штатах. Лавров напомнил, что РФ давно заинтересована в тесном сотрудничестве по борьбе с преступлениями в киберпространстве.

"Мы предложили наладить взаимодействие, провести специальные контакты по линии компетентных ведомств, создать двусторонний механизм, который в режиме реального времени обменивался бы информацией о том, где, кто и как пытается нарушать имеющиеся международно-правовые, национальные нормы России и США", — рассказал глава российского МИД.

При этом, подчеркнул он, ни единого факта о вмешательстве российских хакеров в выборы в США до сих пор не предоставлено. "Что касается прозвучавших здесь утверждений, будто у правительства США есть неопровержимые доказательства того, что мы вмешивались в избирательную кампанию, то еще раз вынужден сказать, что мы ни единого факта, ни даже намека на факты не увидели. Кто их видел, я не знаю, нам никто ничего не показывал, никто ничего не говорил, хотя мы многократно просили предъявить данные, лежащие в основе этих голословных обвинений", — отметил Лавров.

Сирия: с Асадом или без?

Центральной международной темой переговоров стала, естественно, Сирия. В связи с ней российский министр сообщил, что Москва готова вернуться к механизму о предотвращении авиаинцидентов с США.

"Мы обсудили состояние дел в действиях наших военно-воздушных сил, и России, и коалиции, которую США возглавляют, в контексте имеющегося меморандума по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии. Как вы знаете, действие этого меморандума было российской стороной приостановлено, и сегодня президент России подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий ВВС американской коалиции и ВКС России, а именно: борьба с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой" (террористические группировки, запрещенные в РФ) и прочими ассоциированными с ними террористическими организациями", — сказал Лавров.

Госсекретарь США, в свою очередь, затронул вопрос о будущем сирийского лидера Башара Асада. "Наша позиция, что режим Асада подходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет", — сказал Тиллерсон.

"Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять эту реальность. Мы считаем, что очень важно, что уход Асада должен произойти структурным, организованным образом, чтобы все абсолютно общины были представлены за столом переговоров", — добавил он.

Лавров в ответ на это заявил, что сирийцы должны договориться по этому вопросу сами. "В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент (РФ Владимир) Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента (Башара) Асада, ни на кого-то другого", — сказал он.

Министр подчеркнул, что "должны все сирийцы, как это и записано в резолюции СБ ООН, сесть и договориться". "Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог. И судьбу Сирии должны, как записано в резолюции СБ (ООН), определять сами сирийцы без каких-либо исключений", — отметил Лавров.

Инциденты с химоружием надо расследовать

Самый острый в последнее время вопрос, связанный с Сирией, — предполагаемое использование в этой стране химического оружия. Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, обвинив в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США в связи с этим нанесли ракетный удар по сирийской военной базе "Шайрат" в ночь на 7 апреля.

По словам Тиллерсона, этот удар был обоснованным. Он заявил, что позиция США подтверждается "теми фактами, которые у нас имеются". "Удары, которые были проведены против Сирии, были обоснованы, и они были направлены против сирийских сил. И мы уверены и убеждены в этих фактах", — подчеркнул госсекретарь.

При этом он признал, что у Вашингтона "нет какой-либо информации, которая говорила бы о помощи российских сил этому нападению (на Идлиб)".

Лавров, комментируя эту тему, заявил, что данных, подтверждающих использование Дамаском химоружия, нет. "Я никого не пытаюсь обвинять, я никого не пытаюсь выгораживать. Мы настаиваем на объективном расследовании того, что произошло 4 апреля", — сказал российский министр.

"Учитывая тот ажиотаж, то колоссальное напряжение, которое создалось в медийном пространстве, в политической сфере мирового сообщества вокруг этого инцидента, мы убеждены в необходимости на трезвую голову провести беспристрастное международное независимое расследование, направив экспертов, интернациональную группу экспертов, объективных, профессиональных и на место, где были применены химические вещества, и на аэродром, который, по утверждению наших американских коллег, был использован для того, чтобы оттуда направить самолетами снаряды, начиненные химическими веществами. Мы не увидели никаких подтверждений, что это именно так", — отметил он.

Лавров сообщил, что увидел готовность американских коллег поддержать такое расследование, и выразил надежду на то, "что имеющиеся у ООН и ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно".

А пока, по его словам, делать какие-то выводы, в том числе пытаться принять в СБ ООН резолюцию с обвинениями в адрес Дамаска, контрпродуктивно.

И другие международные темы

Обсуждались на переговорах Лаврова и Тиллерсона и другие актуальные международные темы, в том числе кризис на Украине.

"У нас единая позиция о том, что минские договоренности 2015 года должны выполняться", — сообщил глава МИД РФ.

Он добавил, что в ходе переговоров "мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к четверке, работающей в рамках "нормандского формата".

"Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме с тем, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей. Мы будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы", — добавил российский министр.

Затрагивалась также ситуация вокруг КНДР. За последние дни США сделали несколько громких заявлений в адрес Пхеньяна, появилась даже информация, что Вашингтон может готовить силовую акцию против Северной Кореи.

"Говорили мы и о ситуации на Корейском полуострове, которая нас очень сильно тревожит. И Россия, и США выступают за неукоснительное соблюдение резолюции СБ ООН, которые были приняты на эту тему. Сегодня мы говорили о том, как найти способы выйти из спирали конфронтации и перейти к тому, чтобы создать условия для переговорного процесса, для урегулирования проблемы денуклеаризации Корейского полуострова через политические, дипломатические усилия", — сказал Лавров.

Тиллерсон, в свою очередь, прокомментировал передислокацию ударной группировки ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову.

"Передвижения этой группы в Тихом океане были запланированы нашими военными, нет какой-то определенной цели. И в настоящее время эта группа производит свои рутинные операции. Поэтому я не считаю, что необходимо что-то вычитывать из положения этой группы", — уверяет госсекретарь.

Хороший результат в текущих обстоятельствах

Председатель президиума совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, комментируя итоги встречи Лаврова и Тиллерсона, высказал мнение о том, что результат неплохой.

"Я думаю, что в нынешних обстоятельствах, весьма обострившихся за последнюю неделю, это очень хороший результат. Сам факт, что переговоры состоялись, тот факт, что принял президент", — сказал Лукьянов РИА Новости.

По его мнению, решение Путина принять Тиллерсона было "жестом доброй воли".

"С его стороны, как мне кажется, это жест доброй воли и демонстрация большого желания России не усугублять конфронтацию, потому что после тех жестких, я бы даже сказал, хамских заявлений, которые звучали из Вашингтона от американских представителей последние пару дней, мог бы и не принимать", — сказал эксперт.

Рубль оценил положительно

Как успешную, видимо, оценил встречу и российский валютный рынок. Курс рубля к доллару и евро вечером в среду умеренно повышался, усилив рост в конце торгов.

Геополитические риски немного понизились в отсутствие резких заявлений по итогам встречи Тиллерсона с президентом Путиным и главой МИД РФ Лавровым.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.28 мск снижался на 0,35 рубля — до 56,55 рубля, курс евро — на 0,3 рубля — до 60,23 рубля, следует из данных Московской биржи.